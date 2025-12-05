Одна з найстаріших голлівудських кіностудій Warner Bros. Discovery Inc. вступила в предметні переговори про продаж своїх кіно- та телестудій, а також стримінгового сервісу HBO Max компанії Netflix Inc., повідомляють джерела Bloomberg , обізнані з ситуацією. Компанії можуть оголосити про укладення договору вже найближчими днями.

Деталі

Якщо угода відбудеться, вона принесе сейсмічні зміни в індустрію розваг, обʼєднавши найбільший у світі платний стримінговий сервіс з однією з найстаріших та найшанованіших голлівудських студій. Це змінить стратегію Netflix, яка ніколи не укладала угоди такого масштабу, пише видання.

З покупкою Netflix стає власником мережі HBO разом з її бібліотекою хітових шоу, таких як «Сопрано» та «Білий лотос». До активів Warner Bros. також входять розлогі студії в Бербанку, Каліфорнія, а також величезний архів фільмів та телепрограм, що включає «Гаррі Поттера» та «Друзів».

Перед закриттям угоди Warner Bros., загальна вартість якого перевищує $60 млрд, завершить заплановане виділення кабельних каналів, включаючи CNN, TBS та TNT.

Заснована майже три десятиліття тому як компанія з прокату DVD, яка надсилала диски клієнтам поштою, Netflix завершила 2024 рік з доходом $39 млрд. Її ринкова вартість становить приблизно $437 млрд.

Традиційний телевізійний бізнес переживає значне скорочення, оскільки глядачі переходять на стримінг – світ, в якому домінує Netflix. В останньому кварталі підрозділ кабельних мереж Warner Bros. повідомив про зниження доходів на 23%, оскільки клієнти скасовували підписки, а рекламодавці переходили в інше місце.

Компанії можуть оголосити про укладення договору вже найближчими днями, якщо переговори не зірвуться. Netflix пропонує компенсацію в розмірі $5 млрд на випадок, якщо регулятори не схвалять угоду.

Контекст

Netflix випередив Paramount Skydance Corp. та Comcast Corp., які також змагалися за актив.

Warner Bros. офіційно виставила себе на продаж у жовтні після отримання зацікавленості від кількох сторін. Comcast також робив пропозиції. Торги набули гострого характеру: Paramount звинуватив Warner Bros. у проведенні несправедливого процесу, який сприяв Netflix. У листі від 3 грудня юридичні представники Paramount назвали процес продажу «забрудненим» та припустили, що Warner Bros. схилив аукціон на користь Netflix.