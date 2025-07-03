Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Megogo придбав права на трансляцію бою Усика та Дюбуа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Олександр Усик і Даніель Дюбуа /Getty Images

Олександр Усик і Даніель Дюбуа під час дуелі поглядів на пресконференції перед боєм за титули абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Вемблі, Лондон, 29 квітня 2025 року. Фото Getty Images

Платформа Megogo придбала права на трансляцію боксерського поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня в Лондоні. Про це повідомив співзасновник платформи Федір Дроздовський.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • «Ми забезпечимо показ в Україні бою Усик – Дюбуа 2, а також усіх поєдинків вечора. Переговори з DAZN і Ready to Fight були складними, але ми досягли успіху», – заявив Дроздовський.
  • Трансляція стартує о 19:00 за київським часом, а головний бій розпочнеться о 23:30.
  • «Масштаб події вражає: гонорар Усика – €115 млн, Дюбуа – €62 млн. Це рекордні суми для обох боксерів. Бокс давно став великим бізнесом, а бюджети й прибутки команд порівнянні з річною роботою великої компанії з тисячами працівників», – додав Дроздовський.

Контекст 

Попередній поєдинок Усика з Тайсоном Ф’юрі в грудні став найпопулярнішою спортивною подією на Megogo у 2024 році. Трансляція була доступна за передплатою від 129 грн на місяць або за разову плату 100 грн.

У серпні 2023 року в польському Вроцлаві відбувся перший поєдинок між Олександром Усиком та Деніелем Дюбуа за титули WBA (Super), IBF, WBO, IBO та The Ring. Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді: завершив бій потужним правим джебом, коли Дюбуа не зміг піднятися після падіння. 

Дюбуа наполегливо вимагав реванш назвавши його «моментом відплати» – він вважає, що попередній результат неправомірний і налаштований «принести феєрію» на Wembley. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні