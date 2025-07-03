Платформа Megogo придбала права на трансляцію боксерського поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня в Лондоні. Про це повідомив співзасновник платформи Федір Дроздовський.

Деталі

«Ми забезпечимо показ в Україні бою Усик – Дюбуа 2, а також усіх поєдинків вечора. Переговори з DAZN і Ready to Fight були складними, але ми досягли успіху», – заявив Дроздовський.

Трансляція стартує о 19:00 за київським часом, а головний бій розпочнеться о 23:30.

«Масштаб події вражає: гонорар Усика – €115 млн, Дюбуа – €62 млн. Це рекордні суми для обох боксерів. Бокс давно став великим бізнесом, а бюджети й прибутки команд порівнянні з річною роботою великої компанії з тисячами працівників», – додав Дроздовський.

Контекст

Попередній поєдинок Усика з Тайсоном Ф’юрі в грудні став найпопулярнішою спортивною подією на Megogo у 2024 році. Трансляція була доступна за передплатою від 129 грн на місяць або за разову плату 100 грн.

У серпні 2023 року в польському Вроцлаві відбувся перший поєдинок між Олександром Усиком та Деніелем Дюбуа за титули WBA (Super), IBF, WBO, IBO та The Ring. Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді: завершив бій потужним правим джебом, коли Дюбуа не зміг піднятися після падіння.

Дюбуа наполегливо вимагав реванш назвавши його «моментом відплати» – він вважає, що попередній результат неправомірний і налаштований «принести феєрію» на Wembley.