Платформа Megogo придбала права на трансляцію боксерського поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня в Лондоні. Про це повідомив співзасновник платформи Федір Дроздовський.
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Деталі
- «Ми забезпечимо показ в Україні бою Усик – Дюбуа 2, а також усіх поєдинків вечора. Переговори з DAZN і Ready to Fight були складними, але ми досягли успіху», – заявив Дроздовський.
- Трансляція стартує о 19:00 за київським часом, а головний бій розпочнеться о 23:30.
- «Масштаб події вражає: гонорар Усика – €115 млн, Дюбуа – €62 млн. Це рекордні суми для обох боксерів. Бокс давно став великим бізнесом, а бюджети й прибутки команд порівнянні з річною роботою великої компанії з тисячами працівників», – додав Дроздовський.
Контекст
Попередній поєдинок Усика з Тайсоном Ф’юрі в грудні став найпопулярнішою спортивною подією на Megogo у 2024 році. Трансляція була доступна за передплатою від 129 грн на місяць або за разову плату 100 грн.
У серпні 2023 року в польському Вроцлаві відбувся перший поєдинок між Олександром Усиком та Деніелем Дюбуа за титули WBA (Super), IBF, WBO, IBO та The Ring. Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді: завершив бій потужним правим джебом, коли Дюбуа не зміг піднятися після падіння.
Дюбуа наполегливо вимагав реванш назвавши його «моментом відплати» – він вважає, що попередній результат неправомірний і налаштований «принести феєрію» на Wembley.
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