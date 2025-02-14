Заробітки на майже $1,5 млрд. Хто увійшов до десятки найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2024 року? Спойлер: Олександр Усик – також у рейтингу

Спортивний портал Sportico вчетверте опублікував щорічний рейтинг «100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу». До нього увійшли гравці з восьми видів спорту та 27 країн світу із загальними заробітками близько $6,2 млрд. Перша сходинка рейтингу, як і в 2023-му, дісталася зірці португальського футболу Кріштіану Роналду , 40, з доходом у $260 млн. А сьоме місце – в українського боксера Олександра Усика , 37, зі $122 млн. Forbes Ukraine публікує першу десятку спортсменів, які заробили найбільше в 2024-му

У 2024 році загальний дохід спортсменів, які увійшли до рейтингу «100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу» від Sportico, сягнув $6,2 млрд, що на 14% більше за показник 2023-го. $4,8 млрд із них – зарплати та призові спортсменів, а $1,4 млрд – доходи поза полем, кортом, трасою чи спортмайданчиком.

Кріштіану Роналду став першим футболістом серед чоловіків, який забив 900 голів за кар’єру і вдруге поспіль очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів із доходом $260 млн, з яких $215 млн – це зарплата в його клубі Saudi Pro League Al Nassr, а $45 млн – спонсорські контракти.

До десятки найбільш високооплачуваних спортсменів увійшли футболісти, боксери, баскетболісти і один гольфіст. Фото Інфографіка Sportico

Фінансування спорту саудитами суттєво вплинуло на доходи спортсменів. Роналду, Неймар, Карім Бензема, Ріяд Марез і Садіо Мане отримували великі контракти в футбольній лізі Саудівської Аравії. Боксери Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик заробили загалом $260 млн за два бої в Ер-Ріяді. Гольфісти стали одними з головних вигодоотримувачів завдяки LIV Golf – турніру, підтриманому Саудівським інвестфондом, що значно збільшив призові та підписні бонуси. Наприклад, американський професійний гольфіст Джон Рам отримав $300 млн за перехід до цієї ліги.

Домінують у рейтингу спортсмени Ліги баскетболу NBA та американського футболу NFL. 36 баскетболістів і 22 гравці американського футболу складають майже 60% списку. Зростання стелі зарплат у цих лігах сприяло тому, що контракти спортсменів стали ще вищими.

Найбільше представників у рейтингу за країнами мають США – 64 спортсмени, Велика Британія – пʼять, Японія та Франція – по три.

Олександр Усик на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 21 грудня 2024 року. Фото Getty Images

Середній вік найбільш високооплачуваних спортсменів зростає – у топдесятці лише один спортсмен, вік якого менше 36 років, – Неймар, 33. Найстарший у топсотні – Тайгер Вудс, 49, а наймолодший – Карлос Алькарас, 21.

Нові контракти у NFL створили найбільше «новачків» у рейтингу, оскільки 12 гравців американського футболу вперше потрапили до списку завдяки великим підписним бонусам.

Серед команд, чиї гравці найчастіше з’являються у рейтингу, – «Бостон Селтікс», «Даллас Маверікс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Кліпперс» та «Фінікс Санз«, які мають по три представники в топ-100.