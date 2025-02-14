Заробітки на майже $1,5 млрд. Хто увійшов до десятки найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2024 року? Спойлер: Олександр Усик – також у рейтингу

Спортивний портал Sportico вчетверте опублікував щорічний рейтинг «100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу». До нього увійшли гравці з восьми видів спорту та 27 країн світу із загальними заробітками близько $6,2 млрд. Перша сходинка рейтингу, як і в 2023-му, дісталася зірці португальського футболу Кріштіану Роналду, 40, з доходом у $260 млн. А сьоме місце – в українського боксера Олександра Усика, 37, зі $122 млн. Forbes Ukraine публікує першу десятку спортсменів, які заробили найбільше в 2024-му
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У 2024 році загальний дохід спортсменів, які увійшли до рейтингу «100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу» від Sportico, сягнув $6,2 млрд, що на 14% більше за показник 2023-го. $4,8 млрд із них – зарплати та призові спортсменів, а $1,4 млрд – доходи поза полем, кортом, трасою чи спортмайданчиком.
Кріштіану Роналду став першим футболістом серед чоловіків, який забив 900 голів за кар’єру і вдруге поспіль очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів із доходом $260 млн, з яких $215 млн – це зарплата в його клубі Saudi Pro League Al Nassr, а $45 млн – спонсорські контракти.
Фінансування спорту саудитами суттєво вплинуло на доходи спортсменів. Роналду, Неймар, Карім Бензема, Ріяд Марез і Садіо Мане отримували великі контракти в футбольній лізі Саудівської Аравії. Боксери Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик заробили загалом $260 млн за два бої в Ер-Ріяді. Гольфісти стали одними з головних вигодоотримувачів завдяки LIV Golf – турніру, підтриманому Саудівським інвестфондом, що значно збільшив призові та підписні бонуси. Наприклад, американський професійний гольфіст Джон Рам отримав $300 млн за перехід до цієї ліги.
Домінують у рейтингу спортсмени Ліги баскетболу NBA та американського футболу NFL. 36 баскетболістів і 22 гравці американського футболу складають майже 60% списку. Зростання стелі зарплат у цих лігах сприяло тому, що контракти спортсменів стали ще вищими.
Найбільше представників у рейтингу за країнами мають США – 64 спортсмени, Велика Британія – пʼять, Японія та Франція – по три.
Середній вік найбільш високооплачуваних спортсменів зростає – у топдесятці лише один спортсмен, вік якого менше 36 років, – Неймар, 33. Найстарший у топсотні – Тайгер Вудс, 49, а наймолодший – Карлос Алькарас, 21.
Нові контракти у NFL створили найбільше «новачків» у рейтингу, оскільки 12 гравців американського футболу вперше потрапили до списку завдяки великим підписним бонусам.
Серед команд, чиї гравці найчастіше з’являються у рейтингу, – «Бостон Селтікс», «Даллас Маверікс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Кліпперс» та «Фінікс Санз«, які мають по три представники в топ-100.
Методологія
Це четвертий щорічний рейтинг Sportico, який аналізує 100 найбільш високооплачуваних спортсменів у світі. Він враховує виплати, отримані протягом календарного 2024 року, зокрема зарплати, призові, а також усі види бонусів (підписні за вихід у плей-оф, мотиваційні за участь у Матчі всіх зірок, олімпійських іграх тощо).
Бонуси від Програми впливу гравців (PIP) PGA входять до призових. При цьому Тайгер Вудс очолив цей список із виплатою $10 млн. Зарплати футболістів і баскетболістів обчислені з урахуванням виплат за сезони 2023–2024 та 2024–2025 років.
Sportico залучив понад 40 експертів, які обізнані з контрактами спортсменів як на полі, так і поза ним, зокрема представників команд, ліг, профспілок гравців, спортивних агентств, рекламних компаній та консалтингових фірм.
До доходів від спонсорських угод зараховуються прибутки від рекламних контрактів, ліцензійних угод, роялті, продажу сувенірної продукції, участі в заходах, дизайну гольф-полів, медійних і книжкових угод. Усі суми вказані до вирахування податків та агентських комісій.
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