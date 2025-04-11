Бізнес у 2024 році зменшив площі земельних ділянок на понад 8200 га – Опендатабот

У 2024-му році 66 компаній зменшили свої земельні банки до розміру менш ніж 100 га та вибули з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру, повідомив сервіс Опендатабот. На початку 2024 року таких бізнесів було 283, тепер – 217.
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Ключові факти
- Окрім вказаних 66 компаній, решта з переліку також скорочували свої наділи: за рік площа їхніх земельних ділянок зменшилася на 8225 га.
- Найбільше землі у власності в агрофірми «Світанок» та «Дружківського рудоуправління».
- Наразі найбільше землі у власності має агрофірма «Світанок» – загальна площа землі 5046 га, «Дружківське рудоуправління» – 3337 га, «Зернятко-Південь» – 2750 га, «Землетрейд» – 1877 га, «Агроголден» – 1336 га, «Куяльник» – 1283 га, «Седнівське» – 1221 га, агрофірма «Каравай» – 1048 га, «Свобода» – 969 га, «Глобал Агроленд» – 966 га.
- За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, в Україні система побудови полів не має великих масивів.
- «Коли ти починаєш свій бізнес, тобі потрібно, щоб це було єдиним масивом для того, щоб зменшити кількість витрат на обробіток цієї землі. Коли немає таких масивів, то і зацікавленості в купівлі теж може бути менше. Підприємству нецікаво, коли йому пропонують серед поля три-чотири паї – адже їх не зможуть навіть обробити», – пояснив Марчук.
Контекст
Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні запрацював з 1 липня 2021 року. До 31 грудня 2023-го купувати землю могли лише фізособи – громадяни України в розмірі не більш ніж 100 га на одну людину.
З початку 2024 року право купувати землю отримали й юридичні особи, а дозволений розмір зріс до 10 000 га. За два роки земельної реформи в Україні продано близько 275 157 га сільгоспземлі, що становить 1% від усіх сільгоспземель, свідчать дані Мінагрополітики.
Хоча з січня 2024 року ринок землі став відкритим для бізнесу, замість хвилі покупок, бізнеси, які володіли значною кількістю земельних ділянок, продають землю. Зокрема, 2554 земельних ділянки продали компанії за рік з моменту відкриття ринку землі для бізнесу.
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