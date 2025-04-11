Бізнес у 2024 році зменшив площі земельних ділянок на понад 8200 га – Опендатабот

У 2024-му році 66 компаній зменшили свої земельні банки до розміру менш ніж 100 га та вибули з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру, повідомив сервіс Опендатабот. На початку 2024 року таких бізнесів було 283, тепер – 217.

Ключові факти

Окрім вказаних 66 компаній, решта з переліку також скорочували свої наділи: за рік площа їхніх земельних ділянок зменшилася на 8225 га.

Найбільше землі у власності в агрофірми «Світанок» та «Дружківського рудоуправління».

Наразі найбільше землі у власності має агрофірма «Світанок» – загальна площа землі 5046 га, «Дружківське рудоуправління» – 3337 га, «Зернятко-Південь» – 2750 га, «Землетрейд» – 1877 га, «Агроголден» – 1336 га, «Куяльник» – 1283 га, «Седнівське» – 1221 га, агрофірма «Каравай» – 1048 га, «Свобода» – 969 га, «Глобал Агроленд» – 966 га.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, в Україні система побудови полів не має великих масивів.

«Коли ти починаєш свій бізнес, тобі потрібно, щоб це було єдиним масивом для того, щоб зменшити кількість витрат на обробіток цієї землі. Коли немає таких масивів, то і зацікавленості в купівлі теж може бути менше. Підприємству нецікаво, коли йому пропонують серед поля три-чотири паї – адже їх не зможуть навіть обробити», – пояснив Марчук.

Контекст

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні запрацював з 1 липня 2021 року. До 31 грудня 2023-го купувати землю могли лише фізособи – громадяни України в розмірі не більш ніж 100 га на одну людину.

З початку 2024 року право купувати землю отримали й юридичні особи, а дозволений розмір зріс до 10 000 га. За два роки земельної реформи в Україні продано близько 275 157 га сільгоспземлі, що становить 1% від усіх сільгоспземель, свідчать дані Мінагрополітики.

Хоча з січня 2024 року ринок землі став відкритим для бізнесу, замість хвилі покупок, бізнеси, які володіли значною кількістю земельних ділянок, продають землю. Зокрема, 2554 земельних ділянки продали компанії за рік з моменту відкриття ринку землі для бізнесу.