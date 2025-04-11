В Україні – бум освітніх і медичних франшиз, Польща перенасичена. П’ять трендів, що допоможуть запустити франшизу бізнесу у 2025 році

Ринок франчайзингу в Україні на четвертому році повномасштабної війни на підйомі. У 2025-му найстрімкіше розвиваються франшизи освітніх і медичних закладів, а мережі громадського харчування переосмислюють співпрацю з партнерами. Які ще тренди визначатимуть український франчайзинг та які його перспективи за кордоном? Forbes розпитав засновницю консалтингової компанії Franchise Group Мирославу Козачук

Відкрити власну справу в Україні можна з інвестиціями від $3000 у кавʼярню самообслуговування чи пивний магазин за франшизою. Можливості для людей із заощадженнями до $50 000 – 80 брендів, під якими можна відкрити власний бізнес.

У 2025 році інвестори стали впевненіші порівняно з попередніми роками великої війни, деякі з них готові віддавати понад $100 000 лише за вступний внесок, розповідає засновниця консалтингової компанії Franchise Group Мирослава Козачук. «У франшизах шукають точку опори, коли у світі відбувається щось незрозуміле», – каже вона.