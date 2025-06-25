New Balance більше не хоче бути брендом «для татусів». Компанія, яка десятиліттями залишалася у тіні Nike та Adidas, будує імперію з молодих суперзірок і готується подолати рубіж у $10 млрд виторгу. Forbes USA розповідає, як технічний спонсор київського «Динамо» зі 119-річною історією зміг стати великим гравцем на полі чемпіонів

У 2023 році, ще до того, як Купер Флег став зіркою студентського баскетболу у США та головним претендентом на перший номер цьогорічного драфту NBA, директор із маркетингу New Balance Кріс Девіс поставив перед одним зі своїх топменеджерів амбітне завдання.

«Добудь нам цього хлопця», – згадує керівник баскетбольного та футбольного напрямів бренду Навін Локеш слова боса, який поклав на стіл свіжий номер журналу SLAM із Флегом на обкладинці.