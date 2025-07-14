Бюро економічної безпеки (БЕБ) 11 липня провело обшуки у мережі магазинів електроніки «Техно Їжак». У результаті вилучили робочі комп’ютери і блокноти, повідомляє пресслужба компанії на своїй Facebook-сторінці 14 липня.

Ключові факти

11 липня 2025 року в офісах та на складах компанії «Техно Їжак», а також у квартирі й машині власника Олексія Гулия, БЕБ провело обшуки. «Це був наш перший досвід і це було неочікувано», – повідомляє пресслужба компанії.

Правоохоронці діяли дотримуючись процедур: «обличчя в підлогу» не було, кажуть у компанії. Детективи БЕБ шукали неофіційну техніку Apple, але виявили, що всі товари «Техно Їжака» офіційні та закуплені в авторизованого дистриб’ютора «АСБІС-Україна».

БЕБ не вилучив або конфіскував жодного товару. Однак детективи вилучили кілька блокнотів та робочих комп’ютерів, зазначають у компанії. Особисті речі працівників детективи БЕБ не вилучали.

Усі магазини продовжують працювати в штатному режимі, кажуть у компанії.

«Паралельно в Telegram-каналах активно поширювалась інформація про масштабні вилучення товару та фіксацію правопорушень «прям зараз», – розповідають там. Це не правда, бо фотографії та відео, що розповсюджувались, не є приміщеннями «Техно Їжака», а використання таких заголовків разом з фотографіями магазинів компанії було маніпуляцією, кажуть у компанії.

Офіційно БЕБ не повідомляв про обшуки у мережі «Техно Їжак» на своїх ресурсах. Forbes Ukraine звернувся до Бюро за офіційним коментарем.

Контекст

У вересні 2024 року CEO Comfy Ігор Хижняк звинуватив «Ябко», Yabluka та «Техно Їжак» у продажі неліцензійних iPhone. «Ми бачимо цю ситуацію як конкурентну боротьбу та бажання повʼязати наш бренд із контрабандою, до якої ані бренд, ані його партнери, які працюють за франшизою, не мають жодного відношення», – заявив тоді Forbes Ukraine Гулий.

4 жовтня 2024 року на засіданні комітету з питань фінансів та митної політики, що відбувалося у Zoom, запросили представників мереж «Ябко», Yabluka і «Техно Їжак», щоб ті пояснили, як їм вдалося налагодити продажі нових iPhone 16 ще до офіційного релізу в Україні.

Через три дні, виконуючи рішення комітету, 550 податківців почали перевірки в 200 магазинах, задіяних у торгівлі контрабандною технікою, повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram. Результат – штрафи порушникам на 114 млн грн, відзвітував Гетманцев у листопаді і пообіцяв продовження перевірок, доки незаконна торгівля не припиниться. Мережі, яким виписали штрафи, тоді не назвали.

У травні 2025 року мережа «Техно Їжак» почала ребрендинг, писав Forbes Ukraine. Перші оновлені магазини та «острівці» у торгових центрах уже відкрилися. Вони, зокрема, працюють під оновленою вивіскою, а продавці – у новій формі.

Мережа також змінює позиціонування: основна увага тепер – на продажах аксесуарів до електроніки. А телефони закуповують через офіційного дистрибʼютора – «АСБІС-Україна».

Чи продає «Їжак» офіційну техніку? У списку реселерів офіційного дистрибʼютора техніки Apple в Україні «АСБІС-Україна» мережі магазинів «Їжак» або «Техно Їжак» немає.

Гулий пояснює це складною процедурою. «Пʼять років тому ми почали розмову з «АСБІС-Україна», наразі триває процес верифікації як авторизованого партнера», – каже підприємець. За його словами, вся техніка Apple, яка продається в «Їжаках», офіційна.

Чи справді це так? «Ми співпрацюємо з ТОВ «Гізмо Стор» з 2024 року, але вони дійсно ще не авторизовані», – каже Віталій Мельниченко, генеральний директор «АСБІС-Україна», єдиного авторизованого дистриб’ютора техніки Apple в Україні. За його словами, процес триває і може зайняти шість місяців.