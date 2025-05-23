Мерц проти відновлення роботи «Північних потоків». FT дізналася деталі обговорення 18-го пакету санкцій

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримав запропоновану ЄС заборону на відновлення роботи газопроводів «Північний потік» у рамках пакету санкцій проти Росії, що готується, пише газета Financial Times із посиланням на джерела. Канцлер стурбований відновленням внутрішніх дискусій про імпорт російського газу.

Ключові факти

Уряд Мерца раніше цього тижня заявив, що схвалив заборону в рамках майбутнього раунду санкцій блоку проти Росії за її війну в Україні. За словами трьох чиновників, канцлер прагнув придушити будь-які внутрішні дебати про переваги потенційного відновлення роботи газопроводів.

За словами одного з джерел, повідомлення, що про те, що повʼязані з Кремлем російські та американські бізнесмени намагаються відновити роботу трубопроводів, спонукали Мерца почати переговори з офіційними особами в Берліні та Брюсселі про те, як цього не допустити.

За їхніми словами, додавання «Північного потоку» до списку санкцій ЄС «потенційно знімає для нього політичну проблему». Інший чиновник заявив, що каральні заходи також є для Берліну способом не лишитися сам-на-сам під час потенційному тиску від США та Росії.

Хоча Берлін не має державного контролю ні над одним із чотирьох трубопроводів, які наразі відключені після того, як у 2022 році три з них було пошкоджено вибухами, для будь-якої активації газового зʼєднання Берліну доведеться видавати сертифікат.

Джерела, знайомі з планами, повідомили FT, що обмеження ЄС будуть спрямовані проти Nord Stream 2 AG – швейцарської компанії, якій належать трубопроводи, а також проти будь-яких інших компаній – російських чи інших, які необхідні для його перезапуску та експлуатації.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн минулого тижня згадала Nord Stream як частину «нового пакету санкцій», над яким працювала її команда. Вона зробила ці зауваження, попередньо проконсультувавшись із Мерцем, який підтримав цей крок, за словами джерела.

Єврокомісія мала розпочати формальні обговорення з урядами ЄС у ці вихідні, додали джерела. Вони можуть бути прийняті лише за одноголосної підтримки всіх столиць.

Контекст

Проєкт «Північний потік», дітище колишнього канцлера Герхарда Шредера, який мав тісні стосунки з Путіним і згодом був найнятий «Газпромом», колись був символом глибоких економічних звʼязків між Росією та Німеччиною.

Ще до того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, цей звʼязок був яблуком розбрату між Берліном та Вашингтоном: перша адміністрація Трампа закликала тодішнього канцлера Ангелу Меркель знизити енергетичну залежність її країни від Росії.

Спроби Трампа домовитися з Росією про врегулювання війни в Україні знову розпалили в Німеччині дебати з приводу «Північного потоку» та російського газу, який до 2022 року становив більше половини німецького імпорту газу.

Опитування Forsa показало, що 49% мешканців Мекленбург-Передньої Померанії, німецької землі, де розташований кінцевий пункт трубопроводу, виступають за відновлення постачання російського газу. Вкрай права партія «Альтернатива для Німеччини» закликала відновити роботу трубопроводів, оскільки найбільша економіка єврозони бореться з високими цінами на енергоносії та стагнацією. Цю думку поділяють й деякі керівники бізнесів.