Росія обговорює зі США поновлення поставок газу через «Північні потоки» – Лавров

Росія обговорює зі США відновлення постачання російського газу до Європи через газопроводи «Північний потік». Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише The Moscow Times .

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Він припустив, що американці могли б вплинути на Європу, переконавши її не відмовлятися від російського газу.

Лавров нагадав про позицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, які виступають проти відновлення роботи газопроводів.

Він назвав сюрреалістичною ідею, що Росія могла б відновити постачання газу до Європи через зупинені газопроводи за посередництва США.

Контекст

У вересні 2022 року внаслідок диверсії були пошкоджені трубопроводи «Північного потоку – 2» та обидві гілки «Північного потоку – 1». Одна з гілок «Північного потоку – 2» залишилася цілою і теоретично може транспортувати до 27,5 млрд кубометрів газу щорічно, але її так і не запустили в роботу.

У січні 2025 року данське енергетичне агентство дозволило швейцарській компанії Nord Stream 2 AG, яка є дочірньою структурою «Газпрому», законсервувати незадіяний трубопровід у Балтійському морі.

Під час своєї першої каденції Дональд Трамп різко засуджував «Північний потік – 2», вважаючи його інструментом, що робить Німеччину та Євросоюз енергетично залежними від Росії. Критики стверджували, що це сприяло посиленню військової агресії Кремля.

Тим часом, за інформацією Financial Times від 2 березня, Матіас Варніг активно просуває ідею відновлення функціонування «Північного потоку – 2» для постачання газу до Європи. Хоча після вибухів 2022 року це здавалося нереальним, видання зазначає, що за умови політичних зрушень до проєкту можуть приєднатися американські інвестори, зокрема ті, хто близький до Дональда Трампа. Натомість міністр економіки Німеччини категорично відкинув можливість відновлення «Північних потоків», наголосивши, що Україна все ще потерпає від російської агресії, тому розмови про реанімацію «Північного потоку – 2» чи ремонт «Північного потоку – 1» є недоречними.