Міністр економіки Німеччини відкинув ідею відновлення роботи «Північних потоків»

Відновлення газопроводів «Північний потік» для постачання російського газу до Німеччини наразі не розглядається. Про це заявив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Габек, пише Reuters 17 березня.
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Деталі
- Будь-які розмови про відновлення газопроводів для поновлення постачання російського газу до Німеччини є «абсолютно хибним напрямом», заявив міністр.
- Він додав, що Україна досі страждає від російської агресії, тому обговорення можливого відновлення «Північного потоку – 2» чи ремонту «Північного потоку – 1» є неприйнятним.
Контекст
У 2022 році адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти Матіаса Варніга та компанії Nord Stream 2 AG.
У вересні того ж року внаслідок диверсії було підірвано один із трубопроводів «Північного потоку – 2», а також обидві гілки «Північного потоку – 1». Одна з гілок «Північного потоку – 2» залишилася неушкодженою і технічно здатна транспортувати до 27,5 млрд кубометрів газу на рік, однак так і не введена в експлуатацію.
У січні 2025 року данське енергетичне агентство надало швейцарській компанії Nord Stream 2 AG (яка повністю належить «Газпрому») дозвіл на консервацію незапущеного трубопроводу в Балтійському морі.
Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп відкрито критикував «Північний потік – 2», називаючи його проявом енергетичної залежності Німеччини та ЄС від росії, що, на думку критиків, зміцнювало військову агресію кремля.
Водночас, як повідомила Financial Times 2 березня, Матіас Варніг зараз просуває ідею відновлення роботи «Північного потоку – 2» для постачання газу до Європи. Попри те, що після підриву у 2022 році це виглядало малоймовірним, за даними видання, у разі політичних змін до проєкту можуть долучитися американські інвестори, зокрема наближені до Дональда Трампа.
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