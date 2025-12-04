Meta Platforms планує різко скоротити інвестиції в розвиток метавсесвіту, який ще кілька років тому гендиректор компанії Марк Цукерберг називав майбутнім компанії та причиною її перейменування з Facebook. Бюджет можуть урізати майже на третину вже у 2026 році, дізнався Bloomberg .

Деталі

Керівництво компанії обговорює зменшення фінансування на 30% у 2026 році в підрозділі, що відповідає за віртуальні світи Horizon Worlds та VR-напрям Quest. Такий рівень урізання бюджету, за словами співрозмовників агентства, може передбачати хвилю звільнень уже в січні, хоча фінального рішення ще немає.

Обговорення відбувалися в межах річного бюджетного планування, яке минулого місяця проходило на гавайському маєтку Цукерберга. Він просив менеджерів шукати орієнтовно 10% оптимізації витрат по всіх напрямах, але для метавсесвіту вимоги жорсткіші через слабку динаміку галузі та відсутність очікуваної конкуренції.

Найбільше скорочення, як очікується, торкнеться VR-команди, яка формує більшу частину витрат Reality Labs.

Проєкти метавсесвіту неодноразово критикували інвестори, називаючи їх надмірно витратними, а регулятори звинувачували Meta у проблемах із захистом дітей у віртуальних світах.

Реакція ринку на новину позитивна: акції Meta зросли на 5,5% у передторговій сесії.

Контекст

Попри багатомільярдні інвестиції та ребрендинг 2021 року, ідея метавсесвіту не прижилася серед користувачів, а підрозділ Reality Labs з початку 2021 року вже накопичив понад $70 млрд збитків.

Цукерберг останнім часом практично перестав згадувати метавсесвіт публічно, переключивши фокус на великі моделі штучного інтелекту, Meta AI та апаратні продукти на кшталт розумних окулярів Ray-Ban.

Аналітики неодноразово радили Meta відмовитися від метавсесвіту. У Forrester прогнозували закриття Horizon Worlds ще до кінця цього року. Скорочення інвестицій у VR, на думку експертів, дозволить компанії зосередитися на розвитку Llama, Meta AI та нових ШІ-окулярів.