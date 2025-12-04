Meta Platforms планує різко скоротити інвестиції в розвиток метавсесвіту, який ще кілька років тому гендиректор компанії Марк Цукерберг називав майбутнім компанії та причиною її перейменування з Facebook. Бюджет можуть урізати майже на третину вже у 2026 році, дізнався Bloomberg.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Керівництво компанії обговорює зменшення фінансування на 30% у 2026 році в підрозділі, що відповідає за віртуальні світи Horizon Worlds та VR-напрям Quest. Такий рівень урізання бюджету, за словами співрозмовників агентства, може передбачати хвилю звільнень уже в січні, хоча фінального рішення ще немає.
- Обговорення відбувалися в межах річного бюджетного планування, яке минулого місяця проходило на гавайському маєтку Цукерберга. Він просив менеджерів шукати орієнтовно 10% оптимізації витрат по всіх напрямах, але для метавсесвіту вимоги жорсткіші через слабку динаміку галузі та відсутність очікуваної конкуренції.
- Найбільше скорочення, як очікується, торкнеться VR-команди, яка формує більшу частину витрат Reality Labs.
- Проєкти метавсесвіту неодноразово критикували інвестори, називаючи їх надмірно витратними, а регулятори звинувачували Meta у проблемах із захистом дітей у віртуальних світах.
- Реакція ринку на новину позитивна: акції Meta зросли на 5,5% у передторговій сесії.
Контекст
Попри багатомільярдні інвестиції та ребрендинг 2021 року, ідея метавсесвіту не прижилася серед користувачів, а підрозділ Reality Labs з початку 2021 року вже накопичив понад $70 млрд збитків.
Цукерберг останнім часом практично перестав згадувати метавсесвіт публічно, переключивши фокус на великі моделі штучного інтелекту, Meta AI та апаратні продукти на кшталт розумних окулярів Ray-Ban.
Аналітики неодноразово радили Meta відмовитися від метавсесвіту. У Forrester прогнозували закриття Horizon Worlds ще до кінця цього року. Скорочення інвестицій у VR, на думку експертів, дозволить компанії зосередитися на розвитку Llama, Meta AI та нових ШІ-окулярів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.