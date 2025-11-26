Web Summit у Лісабоні вже давно переріс формат просто технологічної виставки, перетворившись на індикатор глобальних змін у світі інновацій. Як сучасні технології відповідають на глобальні кризи та трансформують економіку уваги і чому для України це стало шансом позиціювати себе як технологічну державу? СЕО Starlight Production та Starlight Digital Віталій Гусєв аналізує трансформацію трендів, які підсвічує саміт, та ділиться інсайтами з Web Summit 2025.

Головна технологічна подія Європи – Web Summit в Лісабоні – вже давно не схожа на класичну виставку стартапів. Це радше щорічний зріз того, як індустрія Tech реагує на кризи – від пандемії та війни до клімату й політичних зламів. Тут стає видно, які теми справді перетворюються на довгі тренди, а які лишаються короткими спалахами хайпу.

За останні п’ять років на Web Summit послідовно змінились три фокуси.

1. Крипта, Web3 і метавсесвіт – як міфологія нового інтернету.

2. ШІ, кібербезпека та стійкість – як відповідь на реальні ризики.

3. Економіка уваги й творців – як нова рамка для бізнесу, медіа і політики.

Україна за цей час пройшла шлях від «перспективної ІТ-екосистеми» до повноцінного кейсу про свободу, стійкість і технологічну суб’єктність.

2021 рік: повернення в офлайн і запит «куди далі»

Climate & crypto, але без єдиного мегатренду

Після локдаунів Web Summit повернувся офлайн: понад 40 000 учасників у Лісабоні знову опинилися в одному фізичному просторі. Це був рік без великої об’єднувальної ідеї, проте з двома очевидними «магнітами» – клімат і крипта. Організатори прямо називали їх ключовими темами року.

Клімат перестав бути лише темою етики чи активізму – його обговорювали як інженерну задачу: оптимізація виробництва, нові матеріали, зміна споживчої поведінки.

Паралельно криптотехнології – від DeFi до NFT – претендували на роль нової фінансової інфраструктури та інфраструктури власності.

Тоді ще здавалося, що Web3 стане головною відповіддю на монополію платформ, а токенізація – інструментом перерозподілу влади в інтернеті. Штучний інтелект (ШІ) залишався в прикладних кейсах: рекрутинг, медицина, обробка даних – без відчуття, що саме він стане «новою операційною системою світу».

Саме 2021-й позначив і важливий соціальний зсув: уперше жінки становили понад половину учасників (50,5%), а питання репрезентації й цифрової нерівності звучали на рівних із технологічними трендами.

Для України 2021 рік став виходом на інший рівень: уперше з’явився національний павільйон, а держава почала презентувати себе як цифрову платформу, а не лише як країну з сильним аутсорсом.

Лора Чемберс, гендиректорка Mozilla, Метью Прінс, співзасновник і гендиректор Cloudflare; Майк Бутчер, засновник і редактор Pathfounders, під час Web Summit 2025 на арені MEO в Лісабоні, Португалія. Фото Getty Images

2022 рік: від метавсесвіту до Tech for Freedom

Війна, Web3 та гуманітарний вимір технологій

2022-й став роком різкого дорослішання. На сцені ще говорили про метавсесвіт, Web3 та майбутнє фінансів, але контекст уже був інший – повномасштабна війна Росії проти України. Web Summit отримав гуманітарний і політичний вимір, якого раніше у нього не було.

Тоді на відкритті саміту виступила перша леді України Олена Зеленська з прямим меседжем до індустрії: технології або рятують людей, або стають інструментом терору. Цей спіч фактично сформулював концепцію Tech for Freedom – технологій, що захищають життя, дані й демократію.

Web3, метавсесвіт і NFT досі звучали гучно, але вже відчувалось: їхній потенціал тестується на міцність реальністю. Паралельно посилювалась лінія sustainability – зоною Impact, фокусом на декарбонізації, цифровій медицині, впливі технологій на психічне здоров’я.

Для України 2022 рік на Web Summit став поворотним: делегація стартапів отримала власну секцію Ukrainian Tech Ecosystem Resilience. Українська присутність тепер означала не тільки «інновації», а й здатність країни вистояти завдяки технологіям, даним і мобілізаційним платформам.

У термінах економіки уваги Україна перетворила моральний капітал на політичний та інвестиційний.

Перша леді України Олена Зеленська, гендиректор Web Summit Педді Косгрейв, тоді прем'єр Португалії Антоніу Коста Сілва та мер Лісабона Карлос Моедаш під час відкриття Web Summit 2022. Фото Getty Images

2023 рік: ШІ як «новий чорний» і перша велика розмова про відповідальність

ШІ, кібербезпека, стійкість – замість метавсесвіту

Після шоку 2022-го Web Summit увійшов у фазу рефлексії. Форум перестав бути святом «технологічного оптимізму за замовчуванням» і став майданчиком для розмови про цінності й межі.

ШІ став головним каркасом програми – від генеративних моделей до автоматизації бізнес-процесів, маркетингу й креативних індустрій. Разом із ним на перший план вийшли теми етики, приватності та регулювання. Метавсесвіт, Web3 та NFT відійшли на другий план – про них говорили значно менше й без колишнього ажіотажу.

Другий важливий блок – кібербезпека та дезінформація. Технологічні компанії вперше почали на стільки відкрито обговорювати відповідальність за те, як їхні продукти впливають на вибори, медіа та довіру до фактів.

Стійкість теж вийшла за межі лозунгів. На сцені говорили про циркулярну економіку, повторне використання сировини й розумні ланцюги постачання.

Український стартап S.LAB із біоальтернативою пластику потрапив до топ-10 PITCH – показовий сигнал, що green tech + реальний продукт важать більше, ніж чергова абстрактна «віртуальна платформа».

Україна загалом була помітною в треках про відбудову, цифрову державу й боротьбу з дезінформацією. Для індустрії це був урок: країна, що воює, водночас задає стандарти в digital resilience.

Людиноподібний робот Дездемона на сцені Experience Summit протягом третього дня Web Summit 2025 на арені MEO в Лісабоні, Португалія. Фото Getty Images

2024 рік: ШІ під тінню виборів і поворот до defence tech

ШІ, політика й інформаційні війни

Web Summit 2024 відбувався вже після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, і це стало однією з ключових рамок дискусій. Технологічна індустрія вперше так відверто обговорювала, як соцмережі, рекомендаційні алгоритми й платформи впливають на демократію.

ШІ зберіг домінування, але фокус змістився:

від «ШІ може все» – до регулювання, енергоспоживання та довіри до алгоритмів;

від обіцянок повної автоматизації – до консенсусу, що ШІ має підсилювати людину, а не замінювати її на ринку праці.

На тлі війни в Україні й нової геополітики посилився інтерес до defence tech, кібербезпеки й протидії дезінформації. Війна перестала бути окремою темою – вона стала фонологією конференції, що визначає інтерес до всього, що стосується безпеки, розвідки, інформаційних операцій.

Криптотематика до цього моменту майже зникла з головних сцен: після кількох років хайпу Web3 перетворився з великої обіцянки нового інтернету на вузьку нішу з точковими кейсами.

Україна продовжила будувати образ технологічної держави – через стартапи для відбудови, оборонні рішення та ініціативи на кшталт CodeUA, що відкривають вхід до глобальної техноспільноти.

У світовій адженді Україна вже звучала не тільки як країна-жертва, а як експерт з інформаційної гігієни та фактчекінгу.

Магда Таргош, гендиректорrf і співзасновниця Skill Studio AI, під час півфіналу PITCH на центральній сцені другого дня Web Summit 2025 на арені MEO у Лісабоні, Португалія. Фото Getty Images

2025 рік: економіка творців і машин

Креатори, ШІ та нова модель впливу

Web Summit 2025 продовжив логіку попередніх років, змістивши фокус на відновлення та практичне застосування технологій. ШІ остаточно інтегрувався у бізнес- та суспільні кейси. Одночасно триває тренд на стійкі технології, deep tech та безпеку, а Web3 майже зник, лишившись у вузьких дискусіях.

Новий вимір саміту – економіка креаторів. Великі гравці на кшталт Visa чи KPMG презентують інструменти для креаторів: сервіси управління доходами та контрактами, аналітику вартості уваги. Міжнародні фінтех та консалтингові корпорації починають ставитися до творця як до повноцінного бізнесу, а не «блогера з карткою».

Для більшості спікерів-креаторів ШІ став не радикальною ломкою професії, а допоміжним інструментом. Вони використовують його як «екзоскелет» – для чернеток, пошуку, монтажу й оптимізації форматів. Але ключове лишається глибоко людським: власний tone of voice, стосунки з аудиторією, здатність утримати увагу.

Глобальні дослідження креатор-економіки лише підсилюють те, що звучало зі сцени саміту: машини можуть прискорити виробництво контенту, але (ще?) не здатні створити довіру.

Це червона нитка дискусій: у світі, де ШІ може згенерувати будь-що, основною валютою стає справжність. Перемагають бренди, продукти, креатори й підприємці, які будують довгострокові стосунки – через послідовність, чесність, зрозумілу позицію.

ШІ можна купити, алгоритми – оптимізувати, але диференціація відбувається на рівні людини: її голосу, етики й здатності утримати довіру.

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції України, під час виступу на Web Summit 2024 у Лісабоні, Португалія, 13 листопада 2024 року. Фото Getty Images

Висновки п’ятирічки

За п’ять років Web Summit здолав шлях від ярмарку технологічних обіцянок до платформи, що обговорює наслідки інновацій для економіки, демократії та людської уваги.

Якщо спростити, кілька висновків:

Короткі хвилі. Метавсесвіт, Web3 та NFT підтвердили: хайп без реальної зміни поведінки людей і бізнесу швидко здувається. Умовний «новий інтернет» не став масовою практикою.

Довгі хвилі:

ШІ – головний тренд десятиліття з безпрецедентною швидкістю поширення.

Стійкість і клімат – найстабільніший орієнтир програми.

Deep tech , digital health, smart cities – претенденти на наступну довгу хвилю.

Від технологій до економіки уваги. Web Summit дедалі менше про те, «який софт ми будуємо», і дедалі більше про те, як ми перерозподіляємо увагу, довіру та гроші. Хто володіє увагою, той задає правила гри, а творці стають ключовими партнерами як для платформ, так і для фінансових інституцій.

Україна – кейс майбутнього, а не минулого. Україна послідовно закріпилась в адженді Web Summit: від національного павільйону до голосу про Tech for Freedom, цифрову державу, стійкість та інформаційну безпеку. Це не тільки про підтримку у війні, а й про позиціювання в глобальній економіці даних і уваги.

Для медіа та бізнесу цей п’ятирічний зсув означає просту річ: інновації більше не продаються самі по собі. Тепер важить не лише те, яку технологію ти створюєш, а й те, що ти з нею робиш для людей, спільнот і творців, які щодня конвертують свою аудиторію в реальний економічний та політичний вплив.