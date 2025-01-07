Meta відмовляєтьс від фактчекінгу і зменшує модерацію контенту в Facebook та Instagram у США

Власник Facebook, компанія Meta, припиняє свою сторонню програму перевірки фактів у США і натомість покладатиметься на своїх користувачів, які повідомлятимуть про дезінформацію, оскільки гігант соціальних мереж готується до повернення Дональда Трампа на пост президента, пише Financial Times . Власник Facebook скопіює схему нотаток, вперше запропоновану Ілоном Маском X.

Ключові факти

Починаючи з США, протягом наступних кількох місяців Meta перейде на так звану модель «нотаток спільноти», схожу на ту, що використовує X Ілона Маска, яка дозволяє користувачам додавати контекст до спірних постів, що вводять в оману.

Компанія використовуватиме мітку, яка повідомляє користувачів про наявність додаткової інформації, повʼязаної з публікацією, замість поточного методу компанії, що полягає у відображенні повноекранних попереджень, на які користувачі повинні натиснути, перш ніж переглядати публікацію.

Meta «дозволить більше свободи слова, знявши обмеження на деякі теми, які є частиною основного дискурсу, і зосередивши наші заходи на незаконних та особливо серйозних порушеннях», а також «застосовуватиме більш персоналізований підхід до політичного контенту».

«Настав час повернутися до нашого коріння, повʼязаного зі свободою слова у Facebook та Instagram», — заявив у відеозверненні Марк Цукерберг, генеральний директор та співзасновник Meta.

Цукерберг заявив, що складність його системи модерації контенту, яка була розширена в грудні 2016 року після першої перемоги Трампа на виборах, призвела до «надто великої кількості помилок і надто великої цензури».

Цукерберг додав, що Meta також змінить свої системи, щоб різко скоротити кількість контенту, який її автоматичні фільтри видаляють з платформ. Це включає зняття обмежень на такі теми, як імміграція і гендер.

Він визнав, що ці зміни призведуть до того, що Meta «виявлятиме менше негативних матеріалів», але заявив, що цей компроміс виправданий, оскільки дозволяє скоротити кількість видалених повідомлень «невинних людей».

Джоел Каплан, директор з глобальних звʼязків Meta, заявив у своєму блозі, що системи модерації контенту на платформах компанії, включаючи Facebook, Instagram і Threads, «зайшли занадто далеко» і часто блокують свободу слова користувачів.

Контекст

Рішення видалити систему, створену в 2016 році, ще більше зближує Meta з X Ілона Маска, який також покладається на нотатки користувачів для забезпечення точності на сайті.

Маска скоротив модерацію контенту після покупки соціальної мережі, яка тоді називалася Twitter, у 2022 році.

Обраний президент Дональд Трамп, якому тимчасово заборонили доступ до Facebook після заворушень у Капітолії США 6 січня 2021 року, назвав платформу «ворогом народу» та звинуватив технологічну компанію у цензуруванні консервативних голосів. Акаунт Трампа було відновлено у 2023 році.

Під час минулорічної передвиборчої кампанії в США Трамп різко критикував Цукерберга, заявляючи, що якщо Meta втрутиться у вибори 2024 року, він «проведе решту свого життя у вʼязниці».

Проте засновник Facebook прагнув відновити стосунки з Трампом після його перемоги у листопаді, зокрема відвідуючи його резиденцію у Флориді у Мар-а-Лаго. Також Meta пожертвувала $1 млн до інавгураційного фонду Трампа в рамках зусиль щодо побудови позитивних відносин з адміністрацією нового президента.