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Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші в українських Instagram-блогерів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Компанія Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші в українських Instagram-блогерів. Про це повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 1 листопада.

Український бізнес активно використовує Instagram як платформу для продажів, а загальна аудиторія соцмережі в Україні на кінець червня сягала 10,7 млн користувачів.

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Деталі

  • До Мінцифри звернулися десятки блогерів, які стали жертвами кібершахраїв. Вони отримали повідомлення з погрозами про блокування акаунтів в Instagram в обмін на гроші, розповів Федоров.
  • За його словами, команда Мінцифри звернулася до Meta, щоб вирішити це питання. Результат – частину акаунтів блогерів уже відновили, частину також скоро буде відновлено. Акаунти зловмисників заблокували, повідомив Федоров.
  • «Якщо ви стали жертвою кіберзлочинців – одразу повідомляйте команді Мінцифри електронною поштою: [email protected]», – написав віцепремʼєр.

Контекст

За вісім місяців року в Україні відкрили 51 992 кримінальні справи за ст. 190 «Шахрайство», за даними Офісу генпрокурора. Це на 13% менше порівняно з відповідним періодом у 2023 році. Минулого року було відкрито рекордну кількість справ за цією статтею – 82 609

Показник відкритих кримінальних проваджень за 2023 рік у 2,6 раза більший, ніж у 2022-му, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Влітку цього року Instagram вперше обігнав Facebook за кількістю дорослих користувачів в Україні, за даними UAMASTER. Загальна аудиторія Instagram в Україні на кінець червня сягала 10,7 млн користувачів.

Попри високу конкуренцію, український бізнес досі використовує Instagram як платформу для продажів. Бренди купують рекламу в інфлюенсерів і Telegram-каналів, щоб наростити свої акаунти. Як бізнесу ефективно використовувати Instagram у 2024 році, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

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