Американська CoreWeave, постачальник рішень у сфері хмарної інфраструктури для роботи з ШІ, купує криптомайнінгову Core Scientific за $9 млрд. Таким чином CoreWeave посилює свої позиції в гонці за інфраструктурою для обслуговування попиту на штучний інтелект, пише Reuters .

Деталі

За умовами угоди, акціонери Core Scientific отримають 0,1235 акції CoreWeave за кожну свою акцію. Це еквівалентно $20,4 за акцію, що на 66% вище за котирування компанії до появи новин про перемовини наприкінці червня.

CoreWeave повідомила, що придбання дозволить уникнути понад $10 млрд майбутніх витрат на оренду майданчиків, передбачених контрактами на наступні 12 років.

Завдяки угоді компанія отримає контроль над усією інфраструктурою Core Scientific потужністю 1,3 ГВт. Йдеться як про діючі майданчики, так і майбутні проєкти. Закриття угоди очікується у четвертому кварталі 2024 року.

Аналітики вважають угоду знаковою для всієї індустрії майнінгу, яка дедалі більше шукає способи капіталізуватися на зростаючому попиті на ШІ. За словами аналітика Bernstein Гаутама Чхугані, саме доступ до електроенергії нині є головним вузьким місцем у розвитку ШІ-дата-центрів.

На тлі новини акції Core Scientific у понеділок втратили 22%, а CoreWeave – 4,5%.

Контекст

CoreWeave була заснована під назвою Atlantic Crypto трейдерами Майком Інтратором, Браяном Вентуро та Бренніном Макбі. Спочатку компанія займалася майнінгом Ethereum, але у 2019 році зосередилася на штучному інтелекті.

CoreWeave використовує графічні процесори (GPU) Nvidia для створення та навчання ШІ-моделей. Компанія володіє понад 250 000 GPU від Nvidia і є одним із найбільших клієнтів виробника. Nvidia також інвестувала в CoreWeave та володіє понад 5% її акцій.

За останні роки CoreWeave демонструвала швидке зростання доходів, проте продовжувала накопичувати збитки. У 2024 році компанія отримала дохід у $1,9 млрд, порівняно з $229 млн роком раніше та $16 млн у 2022 році. Однак компанія зазнала чистих збитків у $863 млн у 2024 році, $594 млн у 2023 році та $31 млн у 2022 році.

CoreWeave залучила $14,5 млрд у вигляді боргів і капіталу через 12 раундів фінансування, включаючи близько $11 млрд у вигляді кредитів. Найбільшими інвесторами є приватна інвестиційна компанія Blackstone, яка надала близько $5 млрд у вигляді кредитів, хедж-фонд Magnetar Capital, який володіє близько 20% компанії, та Fidelity, яка управляє фондами, що володіють приблизно 8% компанії.