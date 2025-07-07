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CoreWeave купує майнінгову Core Scientific за $9 млрд заради доступу до ШІ-інфраструктури

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

CoreWeave купує майнінгову Core Scientific за $9 млрд заради доступу до ШІ-інфраструктури /Getty Images

Getty Images

Американська CoreWeave, постачальник рішень у сфері хмарної інфраструктури для роботи з ШІ, купує криптомайнінгову Core Scientific за $9 млрд. Таким чином CoreWeave посилює свої позиції в гонці за інфраструктурою для обслуговування попиту на штучний інтелект, пише Reuters.

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Деталі

  • За умовами угоди, акціонери Core Scientific отримають 0,1235 акції CoreWeave за кожну свою акцію. Це еквівалентно $20,4 за акцію, що на 66% вище за котирування компанії до появи новин про перемовини наприкінці червня.
  • CoreWeave повідомила, що придбання дозволить уникнути понад $10 млрд майбутніх витрат на оренду майданчиків, передбачених контрактами на наступні 12 років.
  • Завдяки угоді компанія отримає контроль над усією інфраструктурою Core Scientific потужністю 1,3 ГВт. Йдеться як про діючі майданчики, так і майбутні проєкти. Закриття угоди очікується у четвертому кварталі 2024 року.
  • Аналітики вважають угоду знаковою для всієї індустрії майнінгу, яка дедалі більше шукає способи капіталізуватися на зростаючому попиті на ШІ. За словами аналітика Bernstein Гаутама Чхугані, саме доступ до електроенергії нині є головним вузьким місцем у розвитку ШІ-дата-центрів.
  • На тлі новини акції Core Scientific у понеділок втратили 22%, а CoreWeave – 4,5%.

Контекст

CoreWeave була заснована під назвою Atlantic Crypto трейдерами Майком Інтратором, Браяном Вентуро та Бренніном Макбі. Спочатку компанія займалася майнінгом Ethereum, але у 2019 році зосередилася на штучному інтелекті.

CoreWeave використовує графічні процесори (GPU) Nvidia для створення та навчання ШІ-моделей. Компанія володіє понад 250 000 GPU від Nvidia і є одним із найбільших клієнтів виробника. Nvidia також інвестувала в CoreWeave та володіє понад 5% її акцій.

За останні роки CoreWeave демонструвала швидке зростання доходів, проте продовжувала накопичувати збитки. У 2024 році компанія отримала дохід у $1,9 млрд, порівняно з $229 млн роком раніше та $16 млн у 2022 році. Однак компанія зазнала чистих збитків у $863 млн у 2024 році, $594 млн у 2023 році та $31 млн у 2022 році. 

CoreWeave залучила $14,5 млрд у вигляді боргів і капіталу через 12 раундів фінансування, включаючи близько $11 млрд у вигляді кредитів. Найбільшими інвесторами є приватна інвестиційна компанія Blackstone, яка надала близько $5 млрд у вигляді кредитів, хедж-фонд Magnetar Capital, який володіє близько 20% компанії, та Fidelity, яка управляє фондами, що володіють приблизно 8% компанії.

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