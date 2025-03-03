Угода з Україною про надра наразі не розглядається – міністр фінансів США

Інвестиційна угода про доступ до рідкісноземельних мінералів України наразі не розглядається. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише CNN 2 березня.

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«Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас була чудова зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, у четвер – фантастична з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Усі вони підтримали мирну угоду», – зазначив Бессент.

За його словами, Зеленському достатньо було приїхати, підписати економічну угоду і підтвердити єдність між народами України та США, але він усе зірвав.

На запитання журналістів, чи угода ще на столі, Бессент відповів: «Поки що ні». «Треба зрозуміти, чи готовий Зеленський рухатися далі. Який сенс в економічній угоді, якщо він хоче війни? Президент Трамп прагне миру», – підсумував він.

Контекст

28 лютого у Вашингтоні пройшла зустріч Трампа, Венса та Зеленського, яка закінчилася конфліктом між політиками. Президент США звинуватив Зеленського у небажанні вести мирні переговори, після чого українську делегацію змусили покинути Білий дім.

За даними журналістки Fox News Джекі Гайнріх, яка цитувала джерела в адміністрації Трампа, після суперечки американський лідер фактично «виставив» Зеленського (kicked out). Співрозмовники уточнили, що це було не рішення Зеленського, а вказівка Трампа.

Джерела Гайнріх повідомили, що українська сторона «хотіла нового старту», але держсекретар Марко Рубіо та радник із нацбезпеки Майк Волц заявили делегації, що Зеленський має залишити Білий дім і повернутися лише з готовністю до мирних переговорів. Угоду про корисні копалини, яку планували підписати того дня, так і не уклали.