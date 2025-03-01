Стара студентська аксіома. Як сталась катастрофа на переговорах Зеленського і Трампа? Думка репортера Forbes Ukraine Марка Сирового 

Візит Зеленського до Вашингтона мав зміцнити відносини України з США, але перетворився на дипломатичне фіаско: публічна суперечка, дострокове завершення зустрічі та натяки на перегляд допомоги. Чи виправданий був цей ризик, та якого результату хотів досягти Зеленський, встрягши у дискусію з Трампом та Джей Ді Венсом під камерами?

На візит делегації президента України Володимира Зеленського до Вашингтона було багато сподівань.

По-перше, підписання рамкової угоди про мінеральні ресурси мало зняти блокувальний фактор українсько-американських відносин останніх двох тижнів.

По-друге, візит мав стати перемогою української дипломатії. Зеленському було важливо зустрітися з президентом США Трампом раніше за Путіна, наголошували українські високопосадовці у приватних розмовах ще з кінця січня.

Однак пʼять хвилин пресконференції перед переговорами призвели до фіаско. Зеленський під камерами розсварився з Трампом й віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, був витурений з Білого дому, угоду не було підписано, а США почали думати над зупинкою допомоги Україні.

Найяскравішою ілюстрацією дипломатичної катастрофи став вираз обличчя спустошеної амбасадорки України в США Оксани Маркарової.

Як і чому це сталося?

Пані посол України в США Оксана Маркарова та глава МЗС Андрій Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського в БІлому домі, 28 лютого 2025-го. Фото Офіс президента України

Хронологія фіаско

Візит починався обнадійливо.

За два дні до нього Трамп відкликав звинувачення у диктаторстві на адресу Зеленського, продовжив санкції проти Росії та навіть обіцяв продовжити військову допомогу Україні щонайменше до укладення миру.

У день візиту він зустрів Зеленського на ґанку Білого дому. А делегація України показово виставила пояс Олександра Усика, який Зеленський обіцяв подарувати падкому на боксерські артефакти Трампу.

40 хвилин пресконференції тривали без прямих зіткнень. Але Трамп говорив про роль США як посередника. І применшував важливість дискусій щодо гарантій безпеки, а Зеленський знов і знов наголошував на них. Один журналіст поставив обурливе питання про одяг Зеленського, з якого президент елегантно вийшов жартом.

Та все ж до перепалок не доходило. Вибух стався на самому кінці.

Зустріч делегації України та лідерів США в Овальному кабінеті, Вашингтон, 28 лютого 2025-го. Фото Офіс президента України

Трамп відповідав, що може зайняти жорстку позицію щодо Путіна, але не вважає це ефективним для досягнення угоди — зовсім не нова для Трампа заява. І вже сказав ставити останнє питання, однак у розмову вліз Венс.

Віцепрезидент США підтримав боса, сказавши, що попередній лідер Джо Байден чотири роки жорстко критикував Путіна на пресконференціях, але це не відвернуло вторгнення. Тому нова адміністрація шукатиме дипломатичний шлях.

Здавалось, вже зараз точно має бути останнє питання від репортера. Однак раптово Зеленський спробував чи то вивести Венса на дискусію, чи то докорити йому.

«Чи можу я поставити питання» — спитав Зеленський. Та перерахував, як часто РФ порушувала припинення вогню за каденцій Барака Обами, Трампа, Байдена. «Про яку дипломатію ви говорите, Джей Ді?» — спитав Зеленський.

Венс відреагував різко. І далі розгорнулась та сама 5-хвилинна брутальна суперечка в прямому ефірі, яка всіх шокувала.

Відео з пресконференції в Овальному кабінеті 28 лютого 2025-го.

Чи варта гра свічок

Одна з аксіом, яких вчили мене та моїх однокурсників — студентів курсу з міжнародного права у ХНУ Каразіна — була до банального простою.

Кожна дія на міжнародній арені повинна мати на меті досягти конкретного результату. Спершу визначається результат — потім дії та механізми, які можуть до нього призвести.

Українській владі протягом останніх тижнів неодноразово радили бути холоднокровними й не сперечатись з Трампом на публіці. Якщо вона звісно хоче добрих відносин зі новою владою США.

Про це говорили й представники американської адміністрації, і близький до Трампа сенатор Ліндсі Грем, і «трампферштеєр» експремʼєр Британії Борис Джонсон.

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року. Фото Getty Images

Уявімо, Зеленський не просто дав волю емоціям та повівся на провокацію Венса-Трампа, як вважають деякі західні аналітики. Тоді якого результату він хотів досягти, встрягши у дискусію з Трампом під камерами:

Зміцнити солідарність Європи?

Об’єднати українців довкола фігури сильного президента, який не боїться в Овальному кабінеті сперечатися з президентом США?

Донести меседжі до звичайних американців?

Під камери відстояти принципові позиції та переконати Венса або Трампа?

Зірвати щось неприйнятне, що навʼязують за закритими дверима, але про що не повідомляють публічно?

Відповідь, напевно, знають лише на Банковій.

Європейські лідери справді поголовно висловили солідарність. А українці пишуть у соцмережах пости про сильного хороброго президента України.

Та чи допоможе це Україні збивати балістичні ракети, якщо потік американських перехоплювачів до Patriot припиниться?

Чи справді ми готові швидко замінити Starlink у разі відключення, як про це говорить міністр оборони Рустем Умєров? Чи повністю ми готові до наслідків відсутності допомоги США?

Якого результату українська дипломатія хотіла досягти у Вашингтоні? Та чи справді досягла?