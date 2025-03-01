Провокація та дипломатична катастрофа. Реакція світових ЗМІ на зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні

Гостра суперечка між президентами України та США закінчилася передчасним виїздом Володимира Зеленського з Білого дому, але підтримкою європейських лідерів у соцмережах. Світові ЗМІ називають цю зустріч відкритим конфліктом, провокацією та катастрофою. Forbes зібрав аналітику The New York Times , Bloomberg , The Economist , WSJ , Reuters , FT та Times , які написали про перемовини в Овальному кабінеті.

Розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого перетворилися на відкритий конфлікт після того, як президент США звинуватив Зеленського у «грі з Третьою світовою війною». Після того як Трамп достроково перервав візит Зеленського до Білого дому, лідери не підписали заплановану угоду щодо прав на корисні копалини та скасували спільну пресконференцію. «Ви повинні бути більш вдячними», – заявив Трамп Зеленському, додаючи, що Україна не змогла б протистояти Росії без підтримки США, розповідає CNN.

Американський лідер заявив, що український президент не готовий до миру. «Він проявив неповагу до Сполучених Штатів у їхньому священному Овальному кабінеті», – написав Трамп у соцмережах. — Він може повернутися, коли буде готовий до миру».

Після завершення зустрічі делегацію України перевели в інше приміщення, а радники Трампа наказали їм покинути Білий дім, повідомляє The Washington Post.

Зеленський намагався отримати чіткіші гарантії безпеки від США, однак Трамп різко відповів: «Ви не маєте карт у руках… Ви граєте з життями мільйонів людей. Ви граєте з Третьою світовою війною». Після цього американський лідер висунув ультиматум: або Зеленський погодиться на переговори з Росією, або США припинять підтримку України, пише FT.

The Wall Street Journal додає, що зустріч почалася з офіційних привітань, але швидко переросла у відкритий конфлікт. Трамп різко розкритикував Зеленського за його ставлення до Путіна, звинувативши його у «ненависті» до російського лідера.

Пізніше Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що Україна прагне миру, але не ціною втрати своїх територій, суверенітету чи свободи, пише The Wall Street Journal. Він наголосив, що Росія не дотримується жодних домовленостей, тому будь-яке припинення вогню без реальних гарантій безпеки лише дасть Путіну час для перегрупування військ.

Відповідаючи на питання, чи має він перепросити перед Трампом, Зеленський сказав: «Я не впевнений, що ми зробили щось погане», цитує The New York Times. Він також підкреслив, що, попри складну ситуацію, сподівається зберегти відносини зі США та переконати американську адміністрацію у необхідності підтримки України.

Дональд Трамп критикував Зеленського за «ненависть» до Путіна та повторював, що Україна не готова до миру, якщо Америка бере в цьому участь. Фото Getty Images

Стратегічні наслідки

Конфлікт у Білому домі став не просто черговим епізодом у відносинах між Києвом і Вашингтоном, а частиною більшого геополітичного зсуву, пише The New York Times. Трамп показує готовність переглянути засади американської зовнішньої політики, ставлячи на перший план угоди між великими державами замість традиційних союзів.

Джерела в Європі вважають, що мета Трампа – нормалізація відносин із Росією, навіть якщо це означає переписування історії війни та відмову від довгострокових гарантій безпеки для України.

Держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю Breitbart News відкрито заявив, що Америка має рухатися до тристоронньої дипломатії з Росією та Китаєм, натякаючи на зниження підтримки України. Це підтверджує нову концепцію Білого дому – балансування між великими державами замість підтримки традиційних демократичних союзників.

Політичний ефект: зупинка допомоги та нові ризики

Внаслідок конфлікту Держдепартамент США розглядає припинення фінансування проєктів USAID для відновлення енергетичної інфраструктури України, повідомляє NBC News.

Трамп підтвердив свою позицію в соціальній мережі Truth Social: «Я хочу миру, а не переваги в переговорах. Зеленський може повернутися, коли буде готовий до миру». Він також натякнув журналістам, що український президент вже просив про нову зустріч, але його запит відхилили, пише The Times.

FT повідомляє, що після зриву зустрічі Білий дім відмовився проводити будь-які додаткові перемовини з українською делегацією, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем навіть запропонував Зеленському піти у відставку, якщо він не готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа.

Реакція України та Європи: підтримка Зеленського

Конфлікт викликав жорстку реакцію в Європі. Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив Зеленського в «непохитній підтримці України». Президент Франції Еммануель Макрон наголосив: «Росія є агресором у цій війні, і ми не помилялися, коли підтримували Україну», цитує його Reuters.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «українці ніколи не залишаться наодинці». Міністерка закордонних справ Естонії Кая Каллас була ще жорсткішою: «Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Європі доведеться взяти цю відповідальність на себе».

Водночас у Лондоні готується екстрений саміт за участі 16 європейських лідерів, який тепер буде зосереджений на наслідках конфлікту між Зеленським і Трампом, пише The Times.

З усіх європейських лідерів міністерка закордонних справ Естонії Кая Даллас висловилась найжорсткіше про зустріч Трампа та Зеленського. Фото Getty Images

Наслідки для Зеленського та України

Зустріч у Білому домі призвела до відкритої кризи у відносинах між США та Україною, повідомляє Bloomberg. Трамп та його союзники заявили, що не бачать можливості домовитися із Зеленським щодо завершення війни. «Якщо він хоче воювати – це буде негарно, бо без нас він не переможе», – сказав Трамп.

Також у Вашингтоні обговорюється можливість аудиту військової допомоги Україні, що може додатково ускладнити ситуацію. Це може поставити під загрозу боєздатність української армії, оскільки, за даними The New York Times, Україна критично залежить від американських систем ППО Patriot, які є єдиними здатними перехоплювати російські гіперзвукові ракети «Кинджал».

Водночас Трамп відмовився підтримувати миротворчу місію Європи в Україні, заявивши, що США не братимуть участі в забезпеченні її безпеки.

Провал зустрічі та відсутність чітких гарантій підтримки з боку США можуть призвести до внутрішньополітичної нестабільності в Україні. Деякі депутати Верховної Ради вже обговорюють можливість зміни керівництва або проведення виборів, попри війну, пише The Economist.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер уже провів переговори із Зеленським і Трампом у спробі мінімізувати наслідки кризи, зазначає Bloomberg. Однак тепер європейцям доведеться вирішувати, чи зможуть вони самостійно підтримувати Україну без залучення США.