Провокація та дипломатична катастрофа. Реакція світових ЗМІ на зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні

Гостра суперечка між президентами України та США закінчилася передчасним виїздом Володимира Зеленського з Білого дому, але підтримкою європейських лідерів у соцмережах. Світові ЗМІ називають цю зустріч відкритим конфліктом, провокацією та катастрофою. Forbes зібрав аналітику The New York Times, Bloomberg, The Economist, WSJ, Reuters, FT та Times, які написали про перемовини в Овальному кабінеті.