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Українцям торік перерахували $9,6 млрд з-за кордону. Звідки надійшло найбільше

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У 2024 році в Україну з усього світу було перераховано близько $9,6 млрд в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали та неофіційні, зокрема,шляхом передавання грошей із рук у руки. Про це повідомив НБУ 21 лютого. Таким чином обсяг зменшився на 17,2%, або на $2 млрд, порівняно із показником 2023 року ($11,6 млрд).

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Ключові факти

  • У 2024 році платіжні системи активно використовувалися як для переказів коштів у межах України, так і для отримання грошових переказів з-за кордону.
  • Торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи «переказу коштів», становив 1,3 трлн грн ($33,2 млрд в еквіваленті). Це на 83% більше, ніж за 2023 рік.
  • Середня сума одного переказу в межах України у 2024 році становила 1231 грн (у 2023 році – 862 грн).
  • Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система PrivatMoney (56,97% усіх внутрішньодержавних переказів).
  • В Україну за 2024 рік з використанням платіжних систем «переказу коштів» (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано майже $2,5 млрд в еквівалент, що на 4,6% менше, ніж за 2023 рік.
  • Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила $267 (у 2023 році – $256).
  • Через платіжні системи «переказу коштів» найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,80%), Німеччини (10,80%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).
  • Лідерами за сумою переказів в Україну були такі три платіжні системи «переказу коштів»: Western Union (37,58% усіх переказів), MoneyGram (19,2%) та RIA (18,33%)
Українцям торік перерахували $9,6 млрд з-за кордону. Звідки надійшло найбільше /Фото 1

Інфографіка: НБУ

Контекст

На час дії воєнного стану перекази з України за кордон обмежені. Минулого року через канал платіжних систем «переказу коштів» продовжувалося здійснення виплат гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій.

Традиційно через платіжні системи «переказу коштів» у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну, у 2024 році ця тенденція збереглася.

4 вересня 2024-го НБУ ввів нові обмеження на використання валютних карт за кордоном. Ліміти на оплати з українських рахунків у іноземній валюті складають 100 000 грн на місяць на товари, як годинники, ювелірні вироби, дорогоцінне каміння і монети, та 500 000 грн на операції з агентами нерухомості. Ці обмеження поширюються на всі рахунки фізосіб в українських банках і спрямовані на запобігання відтоку капіталу, збереження міжнародних резервів та підтримку стабільності валютного ринку.

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