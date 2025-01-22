Більшість українців не планує переїзд до інших країн у разі відкриття кордонів, 21% готовий до цього – опитування

У разі відкриття кордону для всіх категорій населення 70% українців не хотіли б виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання, свідчить опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Центру Разумкова з 29 листопада по 14 грудня 2024 року. Водночас 21% респондентів хотіли би виїхати, і серед головних причин – відсутність можливостей для розвитку.

Ключові факти

Згідно із результатами опитування, 70% респондентів повідомили, що не хотіли б виїжджати до іншої країни у випадку відкриття кордонів, виїхати за таких умов хотів би 21% респондентів, 9% не змогли визначитися з відповіддю.

Інфографіка: Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Центру Разумкова

Серед респондентів частка чоловіків, які хотіли б виїхати до іншої країни на постійне місце проживання, якщо кордони будуть відкриті для всіх категорій населення, становить 25%, а жінок – 17%.

Про бажання виїхати за кордон найчастіше повідомляли респонденти віком від 18 до 29 років (33%). Чим старша вікова група, до якої належить респондент, тим менша частка респондентів, які бажали би виїхати за кордон на постійне місце проживання. Серед респондентів віком від 30 до 39 виїхати за кордон бажало б 27%, серед респондентів 40-49 років – 23%, 50-59 років – 16%, а серед респондентів, яким за 60 років – 9%.

Для тих респондентів, які хотіли б виїхати за кордон, для всіх категорій населення, основними мотиваціями для виїзду за кордон є відсутність можливостей для розвитку (30,5%), загроза життю внаслідок ведення бойових дій (29%), недостатня соціальна підтримка з боку держави (29%), бажання возз’єднатися з рідними (26%), бажання вивезти рідних, що залежать від респондента (23%), і неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%).

Інфографіка: Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Центру Разумкова

Контекст

Всеукраїнське опитування проводилось методом face-to-face. Було опитано 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві.

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