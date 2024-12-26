Міноборони перенесло голосування за членів Громадської антикорупційної ради через збій

Міністерство оборони заявило про технічні збої під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при відомстві, повідомляє пресслужба 26 грудня.
Ключові факти
- Відомство вживає необхідні заходи для усунення технічних проблем протягом усього процесу голосування.
- Згідно із повідомленням, причиною збою стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів.
- Міністерство оборони ухвалило рішення анулювати результати сьогоднішнього голосування і перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.
- Відомство наголосило, що рішення ухвалили «для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Голосування».
Контекст
26 грудня розпочалося рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Взяти участь в онлайн-голосуванні можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів «Дія».
Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Обрати мають 15 представників із 40 кандидатів.
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