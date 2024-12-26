Міноборони перенесло голосування за членів Громадської антикорупційної ради через збій

Міністерство оборони заявило про технічні збої під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при відомстві, повідомляє пресслужба 26 грудня.

Ключові факти

Відомство вживає необхідні заходи для усунення технічних проблем протягом усього процесу голосування.

Згідно із повідомленням, причиною збою стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів.

Міністерство оборони ухвалило рішення анулювати результати сьогоднішнього голосування і перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.

Відомство наголосило, що рішення ухвалили «для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Голосування».

Контекст

26 грудня розпочалося рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Взяти участь в онлайн-голосуванні можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів «Дія».

Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Обрати мають 15 представників із 40 кандидатів.