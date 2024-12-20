Міноборони оголосило відбір керівників для п’яти держпідприємств

Ключові факти

Відбір кандидатів оголосили з метою забезпечення публічності та рівності.

Міноборони відкрило вакансії на посади керівників:

Державного господарського об’єднання концерн «Військторгсервіс»; ДП «Чернігівський військовий лісгосп»; ДП «Прикарпатський військовий лісгосп»; ДП «Магерівський військовий лісгосп»; ДП «Інвестжитло».

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, прозорість конкурсу забезпечує рівні умови для всіх кандидатів і дає змогу обрати найбільш підготовлених і професійних керівників.

Контекст

На період дії воєнного стану було зупинене обов’язкове проведення конкурсу на посади керівників, голів виконавчих органів державних підприємств, за певними винятками.

У вересні Міноборони вирішило поновити призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах, кандидатів віднині визначатиме спеціалізована робоча група. До відбору також залучать професійну рекрутингову компанію та запросять представників міжнародних організацій, дипустанов та експертів. Очікується, що рішення сприятиме довірі громадянського суспільства та партнерів до рішень Міноборони як ефективного власника держпідприємств.