Министерство обороны Украины провело оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, сейчас работающих на передовой. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль 12 августа.

Подробности

Финансирование боевых подразделений значительно увеличится, отметил Шмыгаль. Он рассказал, что по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего было принято решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки. «Это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои нужды», – сказал министр обороны.

По его словам, финансирование вырастет в соответствии с количеством батальонов, выполняющих боевые задания – для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен.

«По поручению президента теперь каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого столкновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения», – отметил Шмыгаль.

Контекст

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки, на котором приняли ряд важных решений о поддержке украинских военных, в том числе увеличении финансирования боевых подразделений. Кроме того, по его словам, теперь боевые бригады смогут закупать пикапы, квадроциклы и прочую технику за средства прямого финансирования, включая бывшие в употреблении машины. Правительство должно формализовать соответствующие документы на этой неделе, а внедрение нововведений ожидается в августе, рассказал президент.

В Верховной Раде ожидает принятия законопроект, предусматривающий увеличение расходов на оборону на 412,5 млрд грн, из которых 115 млрд грн – на денежное довольствие военных, 216 млрд грн – на закупку оружия и техники.