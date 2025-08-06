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Міноборони впровадить цифрову систему Delta на всіх рівнях Сил оборони: Шмигаль підписав наказ

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міністерство оборони впровадить систему Delta на всіх рівнях Сил оборони. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль 6 серпня. За допомогою цієї платформи військові бачать поле бою з розташуванням ворожих сил у режимі онлайн та планують військові операції.

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Деталі

  • Система Delta працює на всіх типах пристроїв: ноутбуках, планшетах і телефонах, і вже використовується командирами всіх рівнів.
  • За словами Шмигаля, Delta щоденно забезпечує ураження понад 2000 ворожих цілей, а за рік – це понад пів мільйона верифікованих уражень. 
  • Delta постійно оновлюється. Шмигаль розповів, що до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дає змогу автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.
  • «Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом», – зазначив міністр оборони.

Контекст

Розробка Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони Delta – система ситуаційної обізнаності, ядро усього програмного забезпечення в ЗСУ. З 2019-го Delta тестується на навчаннях НАТО CWIX, де відбувається випробування та покращення взаємосумісності бойових систем між країнами-членами та країнами-партнерами.

Програма працює як вебсервіс, що не вимагає серверного обладнання в різних бригадах. Достатньо мати інтернет, авторизуватися й користуватися цифровою мапою.

У 2024-му Delta пройшла успішні тестування п’яти різних стандартів взаємосумісності, а також інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ і відпрацювала складні сценарії збору даних про розташування власних сил і дружніх підрозділів.

Delta допомогла знищити ворожої техніки на $15 млрд.

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