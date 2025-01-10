Міноборони розробило законопроєкт про демобілізацію. Коли його очікувати у Верховній Раді

Законопроєкт про демобілізацію вже розроблений Міністерством оборони, але на відпрацювання механізмів його реалізації потрібно ще три місяці, повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на Годині запитань до уряду 10 січня, трансляцію якої оприлюднив депутат Олексій Гончаренко.

Ключові факти

Генерал Гаврилюк заявив, що законопроєкт уже напрацьований і готовий до подання в парламент. Але відомство продовжує роботу над механізмами реалізації. Зокрема, для того щоб зрозуміти, яким чином можна замінити велику кількість людей, які підлягатимуть демобілізації.

«Ким або чим. Тобто відпрацьовують нові форми й способи ведення бойових дій. І якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього хоча б ще три місяці», – сказав він.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, говорячи про законопроєкт про демобілізацію, нагадав, що Україна перебуває в умовах повномасштабного вторгнення, і, відповідно, політику в умовах воєнного стану формує Міноборони з Генштабом.

Контекст

11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Законодавчу ініціативу підтримали 283 народні депутати. У документі залишилася низка обмежень для військовозобовʼязаних і була прибрані норми про демобілізацію військових і ротації, які обіцяли запровадити депутати і президент.

Водночас цим законом Рада зобовʼязала уряд напрацювати впродовж восьми місяців законопроєкт про демобілізацію. До 18 грудня Міноборони мало підготувати відповідний проєкт закону.