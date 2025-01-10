Минобороны разработало законопроект о демобилизации. Когда его ожидать в Верховной Раде.

Законопроект о демобилизации уже разработан Министерством обороны, но на отработку механизмов его реализации уходит еще три месяца, сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк на Часе вопросов к правительству 10 января, трансляцию которого обнародовал депутат Алексей Гончаренко.

Ключевые факты

Генерал Гаврилюк заявил, что законопроект уже наработан и готов к представлению в парламенте. Но ведомство продолжает работу над механизмами реализации. В частности, для того чтобы понять, каким образом можно заменить большое количество людей, подлежащих демобилизации.

«Кем или чем. То есть, отрабатывают новые формы и способы ведения боевых действий. И если так честно говорить, то нам нужно для этого хотя бы еще три месяца», – сказал он.

Премьер-министр Денис Шмигаль, говоря о законопроекте о демобилизации, напомнил, что Украина находится в условиях полномасштабного вторжения, и, соответственно, политику в условиях военного положения формирует Минобороны с Генштабом.

Контекст

11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Законодательную инициативу поддержали 283 народных депутата. В документе остались ряд ограничений для военнообязанных и были убраны нормы о демобилизации военных и ротации, которые обещали ввести депутаты и президент.

В то же время, этим законом Рада обязала правительство наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации. До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.