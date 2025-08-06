Министерство обороны внедрит систему Delta на всех уровнях сил обороны. Соответствующий указ подписал министр обороны Денис Шмыгаль 6 августа. С помощью этой платформы военные видят поле сражения с расположением вражеских сил в режиме онлайн и планируют военные операции.

Подробности

Система Delta работает на всех типах устройств: ноутбуках, планшетах и телефонах и уже используется командирами всех уровней.

По словам Шмыгаля, Delta ежедневно обеспечивает поражение более 2000 враждебных целей, а в год – это более полумиллиона верифицированных поражений.

Delta постоянно обновляется. Шмыгаль рассказал, что к системе добавилась платформа искусственного интеллекта, позволяющая автоматически обнаруживать вражескую технику в режиме онлайн.

«Использование DELTA продолжает масштабироваться, также разрабатываются новые модули. Это массивное цифровое оружие в арсенале нашей армии. Войско, которое постоянно осовременивается и получает технологическое преимущество над врагом», – отметил министр обороны.

Контекст

Разработка Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Delta – система ситуационной осведомленности, ядро всего программного обеспечения в ВСУ. С 2019 года Delta тестируется на учениях НАТО CWIX, где проходит испытание и улучшение взаимосовместимости боевых систем между странами-членами и странами-партнерами.

Программа работает как веб-сервис, не требующий серверного оборудования в различных бригадах. Достаточно иметь интернет, авторизоваться и использовать цифровую карту.

В 2024 году Delta прошла успешные тестирования пяти различных стандартов взаимосовместимости, а также интегрировалась с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ и отработала сложные сценарии сбора данных о расположении собственных сил и дружественных подразделений.

Delta помогла уничтожить вражескую технику на $15 млрд.