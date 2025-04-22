Мін’юст США вимагає розділити Google після визнання її монополії в сфері пошуку

Ключові факти

Окружний суддя США Аміт Мехта, який минулого року ухвалив, що Google компанії Alphabet незаконно зберігає монополію на онлайн-пошук, виділив три тижні на заслуховування аргументів і показань з приводу того, які заходи слід застосувати для відновлення конкуренції.

Міністерство юстиції США закликає до жорстких заходів щодо припинення домінування Google у пошуку, зокрема, змусити її продати свій веб-браузер Chrome.

«Ми перебуваємо в переломному моменті, – сказав судді 21 квітня юрист Міністерства юстиції Девід Далквіст. – Цей суд має можливість виправити монополію, яка контролювала інтернет для сьогоднішнього покоління, і відновити конкуренцію на десятиліття вперед».

У судових документах Міністерство юстиції стверджує, що Google має зіткнутися із серйозними наслідками за свою монополістичну поведінку: продаж браузера Chrome за рішенням суду, розірвання угод, які надають її пошуковій системі статус за умовчанням на смартфонах та інших пристроях, а також вимога надати конкурентам доступ до даних.

Міністерство стверджує, що пошукова монополія Google допомагає їй удосконалювати свої продукти на основі штучного інтелекту, які також є способом залучення користувачів до пошукової системи. Компанія стверджує, що її продукти ШІ виходять за межі справи, яка була зосереджена на пошукових системах.

Адвокат Google Джон Шмідтлейн у своїй вступній заяві заявив, що пропозиції Міністерства юстиції є «списком побажань для конкурентів, які бажають скористатися перевагами видатних інновацій Google».

Google давно стверджує, що досягла успіху, ведучи чесну конкуренцію, і заявила судді, що пропозиція Міністерства юстиції перешкоджатиме інноваціям і нашкодить споживачам.

Компанія заявила, що подасть апеляцію після ухвалення остаточного рішення.

Контекст

Міністерство юстиції порушило справу у жовтні 2020 року, в останні місяці першого терміну президента Трампа. На той час це вважалося найбільшою антимонопольною справою у сфері технологій з часів багаторічної боротьби Міністерства юстиції з Microsoft у 1990-х роках.

Понад 30 генеральних прокурорів штатів з обох політичних партій підписалися під цією справою та висунули схожі аргументи. Міністерство юстиції вперше виклало свою пропозицію щодо засобів правового захисту в листопаді, до того, як Трамп вступив на посаду, і в основному дотримувалося цієї первісної пропозиції.

Позивачі стверджують, що Google, яка контролює близько 90% світового ринку пошуку, використовувала незаконні угоди, щоб відтіснити своїх конкурентів та нашкодити споживачам та рекламодавцям у цьому процесі.

Судовий процес минулого року, зосереджений лише на відповідальності, показав, що Google платила Apple понад $20 млрд на рік за те, щоб пошукова система Google стала пошуковою системою за умовчанням у веб-браузері Safari від Apple.