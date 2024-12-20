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«Моя війна». Вийшла дебютна книга Валерія Залужного – перша частина трилогії

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Вийшла книжка колишнього головнокомандувача ЗСУ, посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерія Залужного «Моя війна». Про це йдеться у пресрелізі видавництва «Вавилонська бібліотека».

Деталі

  • «Моя війна» – дебютна книжка Валерія Залужного. Це перша частина трилогії, яку становитимуть книжки «Моя війна», «Наша війна» та «Їхня війна».
  • Видання містить 248 сторінок, виконане у тканинній обкладинці та продається у шубері з зображенням автора. Початковий наклад видання – 20 000 примірників. 
  • Наклад видання надходить частинами. Книжка вже доступна на сайті видавництва і протягом наступних двох тижнів прибуває у книгарні України.
  • У своїй книжці автор тісно переплітає події різних часів: з мирної школи 1980-х у Новограді-Волинському (зараз – Звягель) переносить читача на Донбас 2015-го, у напівзруйнований клас, із казарм військового училища – до окопів та бліндажів 2014 року, із затишних квартир, обжитих дружною родиною, – у бункери урядового кварталу 2022-го.
  • «Кожне слово цієї книжки по-військовому виважене і по-людяному щире. Це не лише розповідь генерала Валерія Залужного про шлях від хлопчака до Головнокомандувача Збройних сил України, а й історія про те, як зробити мрію метою. І як її досягати», – йдеться в анотації до книжки.
«Моя війна». Вийшла дебютна книга Валерія Залужного – перша частина трилогії /Фото 1

Про видавництво

«Вавилонська бібліотека» – івано-франківське видавництво, засноване у 2015 році, що спеціалізується на перекладах світової літератури ХХ – ХХІ століть, зокрема на інтелектуальній художній прозі, поезії та драматургії. 

Паралельно з перекладною літературою команда видавництва реалізує експериментальні, на думку команди важливі літературні проєкти у формі окремих видань, подій чи партнерських ініціатив із авторами, перекладачами чи ілюстраторами.

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