«Моя война». Вышла дебютная книга Валерия Залужного – первая часть трилогии

Вышла книга бывшего главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерия Залужного «Моя война».

Подробности

«Моя война» – дебютная книга Валерия Залужного. Это первая часть трилогии, которую составят книги «Моя война», «Наша война» и «Их война».

Издание содержит 248 страниц, выполнено в тканевом переплете и продается в шубере с изображением автора. Первоначальный тираж издания – 20 000 экземпляров.

Тираж издания поступает по частям. Книга уже доступна на сайте издательства и в течение следующих двух недель прибывает в книжный магазин Украины.

В своей книге автор тесно переплетает события разных времен: из мирной школы 1980-х в Новограде-Волынском (сейчас – Звягель) переносит читателя на Донбасс 2015-го, в полуразрушенный класс, из казарм военного училища – в окопы и блиндажи 2014 года, из уютных квартир, обжитых дружной семьей – в бункеры правительственного квартала 2022-го.

«Каждое слово этой книги по-военному взвешено и по-человечески искреннее. Это не только рассказ генерала Валерия Залужного о пути от мальчишки до Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, но и история о том, как сделать мечту целью. И как ее достигать», – говорится в аннотации к книге.

Об издательстве

«Вавилонская библиотека» – ивано-франковское издательство, основанное в 2015 году, специализирующееся на переводах мировой литературы ХХ – ХХІ веков, в частности на интеллектуальной художественной прозе, поэзии и драматургии.

Параллельно переводной литературе команда издательства реализует экспериментальные, по мнению команды важные литературные проекты в форме отдельных изданий, событий или партнерских инициатив с авторами, переводчиками или иллюстраторами.