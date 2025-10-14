Світова економіка демонструє відносну стійкість до торговельних потрясінь, спричинених запровадженням імпортних мит Сполученими Штатами, однак повний вплив цих заходів ще попереду, що робить перспективи зростання невизначеними. Про це йдеться у жовтневому звіті Міжнародного валютного фонду World Economic Outlook, опублікованому 14 жовтня.

Деталі

Глобальне економічне зростання сповільниться з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025 році та до 3,1% у 2026 році, що значно нижче середнього показника допандемічного періоду на рівні 3,7%, прогнозує МВФ. Для порівняння у липні фонд прогнозував зростання глобального ВВП у 2025 році на рівні 3,0%.

Для України МВФ прогнозує зростання на 2,0% у 2025 році та 4,5% у 2026 році, ймовірно, враховуючи сценарій припинення повномасштабних бойових дій, оскільки Міністерство економіки України очікує лише 2,5% зростання у 2025 році.

Світова економіка виявилася дещо міцнішою, ніж передбачали економісти МВФ на початку року. Це пояснюється тим, що США відтермінували або пом’якшили частину анонсованих президентом Трампом мит, а компанії активно накопичували запаси товарів до набрання чинності новими митами.

Багато фірм поки що утримуються від перекладання додаткових витрат на споживачів. Проте невизначеність зберігається: нові мита на імпорт меблів, кухонних шаф і деревини набули чинності у вівторок, а торговельна напруженість між США та Китаєм посилилася після погроз Трампа запровадити додаткові 100% мита на китайський імпорт у відповідь на нові експортні обмеження Китаю.

МВФ зазначає, що ризики для економічного прогнозу переважно негативні. Серед головних загроз – невизначеність торговельної політики, зростання протекціонізму, потенційна «бульбашка» у сфері штучного інтелекту та різкі коливання цін на сировинні товари через регіональні конфлікти чи кліматичні шоки. Крім того, фонд вказує на фіскальні вразливості великих економік: у США державний борг, за прогнозами, зросте зі 122% ВВП у 2024 році до 143% у 2030 році, а в єврозоні – з 87% до 92% за той же період.

Водночас МВФ бачить і потенційні позитивні сценарії. Прорив у торговельних переговорах, який знизить мита та підвищить передбачуваність політики, міг би значно покращити перспективи зростання. Прискорення структурних реформ і швидше впровадження штучного інтелекту також можуть стати позитивними факторами.

Контекст

У квітневому звіті МВФ попереджав про значне уповільнення світової економіки через торговельну війну, пояснюючи це швидкою ескалацією торговельної напруженості та високим рівнем політичної невизначеності, що суттєво впливають на глобальну економічну активність.

Однак у липні МВФ переглянув свої прогнози в оптимістичніший бік. Зростання глобального ВВП у 2025 році було підвищено до 3,0% (+0,2 відсоткових пункти порівняно з квітневим прогнозом), а на 2026 рік – до 3,1% (+0,1 в.п.). Таке покращення було зумовлене менш суворими, ніж очікувалося, торговими обмеженнями США, послабленням долара та несподіваною економічною стійкістю Китаю.