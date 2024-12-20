«Дія» и «е-Консул». Правительство упростило консульские услуги для украинцев за границей

За пределами Украины находится около 7,5 млн граждан, большинство из которых были вынуждены покинуть страну из-за российского вторжения.

Кабинет Министров 20 декабря принял постановление, предусматривающее реализацию экспериментального проекта по предоставлению консульских услуг через портал «Дія» и систему «е-Консул». Об этом говорится в сообщении МИД.

Подробности

Для украинцев за границей будут доступны:

Оформление ID-карт: только один визит в консульство для подачи документов, готовый документ доставляется по почте.

Оформление загранпаспортов: предоставление биометрических данных за один визит, доставка документа по почте.

Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства.

Обмен или восстановление водительского удостоверения в случае потери или угона.

Комплексная услуга для новорожденных, которая включает: выдачу свидетельства о рождении, регистрацию гражданства ребенка, внесение в Единый демографический реестр, регистрацию в Государственном реестре налогоплательщиков.

Теперь подать заявление на получение этих услуг можно через портал или приложение «Дія».

Контекст

Полномасштабная война обострила потребность в доступе к консульским услугам. Украинцы за границей обращаются в МИД из-за потери документов, имущественных вопросов и решения проблем с устройством детей.

В 2022-2023 годах МИД выполнил более 2 млн консульских действий, и спрос на эти услуги остается чрезвычайно высоким, превышая возможности консульских служб большинства стран.

В ноябре 2023-го министерство начало масштабную модернизацию консульских информационных систем. Проект реализуется при поддержке международных организаций, таких как Международная организация миграции, ПРООН и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

С 18 мая 2024 года дипломатические учреждения Украины за границей возобновили прием заявлений на консульские действия для мужчин призывного возраста. Ранее, с 23 апреля, прием заявлений был приостановлен из-за адаптации деятельности к требованиям закона о мобилизации.

22 августа Кабмин утвердил постановление о создании системы «е-Консул», которая обеспечит удобный доступ к консульским сервисам для украинцев за рубежом.