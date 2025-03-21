МЗС України: указ Путіна про примусове виселення українців з окупованих територій – воєнний злочин

Міністерство закордонних справ України звернеться до Міжнародного кримінального суду з вимогою долучити до доказів про вчинення воєнних злочинів указа президета РФ Володимира Путіна про примусове виселення українців, які проживають на окупованих територіях. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 21 березня.

Деталі

МЗС України вважає указ Путіна «нікчемним актом», який є черговим кроком РФ у дискримінації, переслідування і примусового витіснення українських громадян з рідної землі.

РФ продовжує порушувати основополеження міжнароднього права, наголосив Тихий. Йдеться про статті 49 і 147 . Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Гаазьку Конвенцію про звичаї війни на суходолі (ст. 46 ), Резолюцію Генасамблеї ООН 2022 року, яка вимагає від РФ припинити порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

і . Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Гаазьку Конвенцію про звичаї війни на суходолі (ст. ), Резолюцію Генасамблеї ООН 2022 року, яка вимагає від РФ припинити порушення суверенітету та територіальної цілісності України. «Ми закликаємо та вже звернулися до міжнародних інституцій, всіх наших міжнародних партнерів із закликом рішуче засудити черговий акт порушення міжнародного права з боку РФ, посилити санкційний тиск, включно з персональними санкціями проти відповідальних осіб. Крім того, Україна звертається до Міжнародного кримінального суду з вимогою взяти до уваги цей указ як доказ військових злочинів керівництвом РФ», – заявив Тихий.

Контекст

20 березня Путін підписав указ, згідно з яким українці, що перебувають у Росії або на окупованих територіях «без офіційного статусу», зобовʼязані або виїхати до 10 вересня 2025 року, або оформити документи на проживання.

Росія активно проводить примусову паспортизацію українців на окупованих територіях України, включаючи Крим (з 2014 року), ОРДЛО (з 2019 року) та новоокуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей (з 2022 року). Процес базується на указах Путіна, які спрощують отримання громадянства РФ, і супроводжується тиском: доступ до послуг, роботи та виплат прив’язаний до наявності російського паспорта, а відмова загрожує депортацією чи репресіями. З 2023 року тих, хто не отримав паспорт, класифікують як «іноземців», а з 2025 року запроваджено «реєстр контрольованих осіб». Окупанти також використовують фінансові стимули (виплати) і мобілізацію (повістки після отримання паспорта).

За офіційними даними влади РФ, на 2025 рік видано 3,5 млн паспортів, хоча значна частина – під примусом. Британська розвідка та правозахисники підтверджують репресивний характер процесу. Україна не визнає ці документи, дозволяючи брати їх лише для виживання, а міжнародна спільнота засуджує паспортизацію як порушення права. Мета Росії – русифікація, легалізація окупації та мобілізаційний ресурс.