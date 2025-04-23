Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Корейська Posco побудує в Одесі ТЕЦ на паливі з відходів за $106 млн – Мінрозвитку

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ліворуч гендиректор ТОВ «Поско Інтернешнл Україна» Кім Йонг Хюн, праворуч віцепрезидент Posco International Corporation Ан Сухьон /надано пресслужбою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Ліворуч гендиректор ТОВ «Поско Інтернешнл Україна» Кім Йонг Хюн, праворуч віцепрезидент Posco International Corporation Ан Сухьон Фото надано пресслужбою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Корейська Posco International планує побудувати теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на RDF-паливі в Одесі. Проєкт передбачає потужність 12 МВт електричної енергії та 40 МВт теплової енергії, а загальна вартість становить $106 млн. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України 23 квітня.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі 

  • Проєкт є яскравим прикладом інтегрованого підходу до вирішення енергетичних та екологічних проблем, заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук. Він також висловив подяку корейським партнерам за їхній інтерес до співпраці в рамках механізму EDCF. 
  • Українська та корейська сторони вже розпочали роботу над Концептуальним документом проєкту (PCP), який згідно з процедурами буде офіційно переданий урядом України.
  • На даний момент для реалізації проєкту вже виділена земельна ділянка площею 4 га, визначено відповідальне комунальне підприємство, а також підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід. Крім того, узгоджена схема теплопостачання з Мінрозвитку.
  • Окупність проєкту оцінюється на рівні 6,5 років.

Контекст 

Posco International, дочірня компанія POSCO та одна з провідних торговельних корпорацій Кореї, працює в секторах енергетики, агропромисловості, сталеливарного виробництва та екології. У 2023 році вона об’єдналася з Posco Energy, своєю дочірньою компанією.

Раніше Одеська міськрада повідомила, що Posco E&C збудує в Одесі сміттєспалювальний завод із виробництвом електроенергії та тепла. Проєкт підтримує держава, він відповідає екологічним нормам ЄС і включений до схеми теплопостачання міста. Мер Геннадій Труханов наголосив на екологічній та енергетичній важливості ініціативи. 

Перемовини з Posco E&C почалися у березні 2025 року у Варшаві, де компанія має аналогічний завод.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні