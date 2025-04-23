Корейська Posco побудує в Одесі ТЕЦ на паливі з відходів за $106 млн – Мінрозвитку

Корейська Posco International планує побудувати теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на RDF-паливі в Одесі. Проєкт передбачає потужність 12 МВт електричної енергії та 40 МВт теплової енергії, а загальна вартість становить $106 млн. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України 23 квітня.

Деталі

Проєкт є яскравим прикладом інтегрованого підходу до вирішення енергетичних та екологічних проблем, заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук. Він також висловив подяку корейським партнерам за їхній інтерес до співпраці в рамках механізму EDCF.

Українська та корейська сторони вже розпочали роботу над Концептуальним документом проєкту (PCP), який згідно з процедурами буде офіційно переданий урядом України.

На даний момент для реалізації проєкту вже виділена земельна ділянка площею 4 га, визначено відповідальне комунальне підприємство, а також підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід. Крім того, узгоджена схема теплопостачання з Мінрозвитку.

Окупність проєкту оцінюється на рівні 6,5 років.

Контекст

Posco International, дочірня компанія POSCO та одна з провідних торговельних корпорацій Кореї, працює в секторах енергетики, агропромисловості, сталеливарного виробництва та екології. У 2023 році вона об’єдналася з Posco Energy, своєю дочірньою компанією.

Раніше Одеська міськрада повідомила, що Posco E&C збудує в Одесі сміттєспалювальний завод із виробництвом електроенергії та тепла. Проєкт підтримує держава, він відповідає екологічним нормам ЄС і включений до схеми теплопостачання міста. Мер Геннадій Труханов наголосив на екологічній та енергетичній важливості ініціативи.

Перемовини з Posco E&C почалися у березні 2025 року у Варшаві, де компанія має аналогічний завод.