Підприємство харчової промисловості із виготовлення макаронів «Стрілець», який виготовляє макаронні вироби під торговою маркою «Зодіак», постраждало внаслідок атаки російських дронів на Чугуїв Харківської області. Про це повідомив заступник Чугуївської міської голови Костянтин Бармін у коментарі «Суспільному» . Атака на підприємтво сталася два дні тому – увечері 28 жовтня.

Деталі

«Не було постраждалих при влучанні. Проводиться робота з відновлення комунальними підприємствами, надається допомога та працює комісія з обстеження з наслідків ворожих ударів», – сказав він.

За інформацією директора підприємства Олексія Старикова, дрони пошкодили фабрику з виготовлення макаронів «Стрілець».

«Займалися виробництвом макаронних виробів. Цивільне підприємство, ніяких військових ніде не було. Усе що було на складі, – макаронні вироби, борошно. Все знищене, підприємство знищене, працювати далі немає можливості», – розповів він.

В момент обстрілу на підприємстві були люди, але вони встигли евакуюватися в укриття.

Після оцінки збитків підприємство розпочне відновлення.

Контекст

У Elevatorist повідомляли, що виробничі потужності підприємства «Стрілець» потрапили під обстріли росіян ще на початку повномасштабної війни у 2022 році. Після першого ж бомбардування завод залишився без електрики. У березні того року він не працював, проте згодом поступово відновив роботу.

За даними YouControl, у 2024 році ТОВ «Фірма Стрілець» збільшило дохід до 89,1 млн грн (з 53,7 млн грн у 2023 р.) і чистий прибуток – до 0,91 млн грн (з 0,23 млн грн). Активи зросли до 59,96 млн грн (з 1,5 млн грн у 2021 р.), зобов’язання – до 57,94 млн грн, рентабельність продажів досягла 1,0%. У першому півріччі 2025 року дохід склав 48,9 млн грн, прибуток – 0,41 млн грн при 14 працівниках.

На кінець 2021 року в Україні було 678 промислових підприємств, які працювали у зернопереробній галузі. Під час повномасштабного вторгнення втратили 192 підприємства. З 2023 року в Україні почалося відновлення зернопереробної галузі, розповідав директор спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.