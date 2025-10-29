Українські виробники макаронних виробів у 2025 році вперше за історію незалежності використовуватимуть для продукції 50% української твердої пшениці дурум, повідомив директор спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський на форумі Agro2Food Profit у Києві у середу, 29 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

Деталі

«У нас (на виробництвах макаронних виробів – ред) в цьому році вперше, мабуть, 50% пшениці твердої, яка раніше закуповувалася за кордоном, буде заміщена вітчизняною. Якщо така тенденція збережеться, то, думаю, за найближчі два роки Україна перестане імпортувати пшеницю дурум », – сказав він на форумі Agro2Food Profit у Києві у середу.

Причиною такого імпортозаміщення експерт назвав зміни клімату в країні. Наразі Миколаївська, Одеська, Хмельницька, частково Вінницька області пристосовані для виробництва твердої пшениці з огляду на глобальне потепління, сказав Рибчинський.

Він припустив, що цілком реальною є ситуація, коли вітчизняні переробні підприємства в недалекому майбутньому зможуть не впоратися з обсягом вирощеної аграріями пшениці твердих сортів.

У Львівській області наразі будується млин, який перероблятиме пшеницю дурум на макаронні вироби. При цьому Рибчинський зазначив, що його потужностей з часом може не вистачити для переробки всієї вирощеної аграріями пшениці дурум.

Він додав, що подібну продукцію українські виробники однозначно будуть експортувати, проте обсяги експорту навряд чи можна буде співставити з італійськими.

Контекст

Приватне підприємство «Західний Буг» будує перший в Україні млин, який перероблятиме пшеницю твердого сорту дурум, а також макаронну фабрику. Запуск млина заплановано на жовтень 2025 року, фабрики – на вересень. Проєктна потужність першої черги млина – 80 тонн на добу для дуруму, 150 тонн на добу для м’яких сортів пшениці. Друга черга дасть можливість збільшити потужність ще на 200 тонн для дуруму і 300 тонн для м’яких сортів. Загальні інвестиції в проєкт становитимуть 1 млрд грн.