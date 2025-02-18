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Наглядова рада «Енергоатома» пообіцяла оцінити доцільність добудови ХАЕС

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

Наглядова рада «Енергоатома» оцінить доцільність добудови третього і четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції, повідомили її члени Ярек Неверович, Майкл Кірст, Тимофій Милованов та Віталій Петрук у спільній відповіді на запит Forbes Ukraine.

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Деталі:

  • «Одним із наших пріоритетів є аналіз діяльності та стратегічних планів компанії, включно з будівництвом третього й четвертого блоків ХАЕС», – заявили члени НР.
  • Оцінка обґрунтування та фінансової спроможності проєкту включатиме «як внутрішні, так і незалежні фактори та перспективи», кажуть у НР.
  • Серед критеріїв, за якими НР оцінюватиме проєкт, – вартість, фінансування, управління, ризик-менеджмент. 
  • Відповідність проєкту національним інтересам України, міжнародним стандартам безпеки та його надійний бізнес-аналіз – також входить до сфери відповідальності НР, наголошується в повідомленні.
  • На питання «звідки Енергоатом візьме гроші на добудову ХАЕС», яку попередньо оцінюють у щонайменше 135 млрд грн, НР не відповіла. Компанія залучатиме власні та кредитні кошти, повідомляв раніше «Енергоатом» на запит Forbes Ukraine.

Контекст

«Енергоатом» – найбільша електроенергетична компанія країни, яка забезпечує понад 55% потреб держави в електроенергії.

Після того, як у 2022-му збиток компанії становив 12,4 млрд грн, а в 2023 році – 11,25 млрд грн, 2024-й компанія планувала завершити з прибутком. Покращення фінансових результатів компанія очікувала після того, як у червні уряд підвищив тарифи на електрику для населення на 64%. За результатами дев’яти місяців збитки хоча й скоротилися на 46%, але все одно становили 4,6 млрд грн.

Незважаючи на фінансовий стан, «Енергоатом» планує купити у Болгарії два реактори з недобудованої «Росатомом» атомної електростанції «Белене» за щонайменше 27 млрд грн, щоб добудувати третій і четвертий блоки ХАЕС.

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