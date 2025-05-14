Митне оформлення у портах стане швидшим. Митниця та АМПУ об’єднують інформсистеми

Державна митна служба та ДП «Адміністрація морських портів України» підписали угоду про інформаційне співробітництво, повідомляє пресслужба митниці 14 травня. Очікується, що це призведе до економії до шести годин часу на митне оформлення суден у морських портах.

Ключові факти

Інтеграція «Єдиного вікна для міжнародної торгівлі» з «Логістичною портовою системою (DocPort)» забезпечить автоматичний обмін даними між системами без дублювання та ручного введення.

На першому етапі інформація про суднозаходи з DocPort автоматично надходитиме в інформаційну систему митниці, що дозволить розпочати вантажні операції без очікування ручного введення даних про суднозаход в «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

На другому етапі організують обмін даними про завершення митного оформлення вантажів, які надійшли в морський порт на суднах закордонного плавання, пройшли митне оформлення та будуть вивозитись через КПП, на яких контроль здійснюється адміністрацією морського порту.

При цьому формування пропуску на виїзд здійснюватиметься без паперів і людського втручання.

Очікується, що завдяки цьому економія часу на оформлення судна становитиме шість годин, також буде фінансова економія для судновласників, підвищиться пропускна здатність портів.

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Контекст

Від початку функціонування українського морського коридору і до 12 травня порти Великої Одеси обробили 120 млн т вантажів, з яких 76 млн т – аграрна продукція. Український коридор залишається ключовим елементом глобальної продовольчої безпеки, попри постійні обстріли РФ портової інфраструктури.

Від початку 2025 року коридором перевезли понад 28 млн т вантажів, зокрема понад 15 млн т зернових.

Український коридор забезпечив експорт продукції до 53 країн світу, серед яких Кенія, Джибуті та Бангладеш. Для ринків Північної Африки та Південно-Східної Азії саме морський шлях залишається економічно найвигіднішим, оскільки перевезення сушею робило б українське зерно неконкурентним за ціною.