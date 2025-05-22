Експорт морським коридором у квітні скоротився на 45% проти квітня минулого року

Експорт українським морським коридором у квітні зменшився на 45% порівняно з квітнем 2024 року, склавши 5,3 млн тонн. Про це пише «Укрінформ» із посиланням на Адміністрацію морських портів України (АМПУ).

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Загалом за місяць українські морські порти обробили 6 млн тонн вантажів, зазначили в АМПУ. Порт «Південний» перевалив 2,4 млн тонн, «Чорноморськ» – 1,8 млн тонн, Одеський порт – 1 млн тонн, а порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ) разом обробили 800 000 тонн.

Найбільшу частку вантажів склали зернові – 3,1 млн тонн, а також руда – 1 млн тонн. З експорту морським коридором 2,9 млн тонн припадало на агропродукцію.

Порти зберігають стабільну роботу попри високі ризики, заявив заступник голови ДП «АМПУ» В’ячеслав Харкавенко. Водночас він зазначив, що війна, мінування, тимчасова окупація територій і скорочення посівних площ, а також спад у металургійній промисловості негативно вплинули на обсяги експорту.

Харкавенко, додав, що окрім того, весняний період традиційно характеризується зменшенням експорту агропродукції – обсяги починають зростати з середини літа.

Контекст

Український морський коридор запрацював у серпні 2023 року після зупинки «зернового коридору», створеного за ініціативи президента Володимира Зеленського за участі ООН і Туреччини. Через неодноразові блокування з боку Росії, яка була стороною угоди, Україна запровадила альтернативний маршрут, відомий як «український морський коридор».

На відміну від попереднього «зернового коридору», новий маршрут дозволяє експортувати не лише сільськогосподарську продукцію, а й інші товари.

Цей коридор посилює транспортну інфраструктуру України, розширює експортні можливості та зміцнює економічну стабільність.

За перший рік роботи через український коридор 2379 суден доставили вантажі до 46 країн, перевізши 64,4 млн тонн, з яких 43,5 млн тонн – аграрна продукція.