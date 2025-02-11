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Справа Пивоварського. АМПУ хоче стягнути з ексміністра та групи ТІС $50 млн

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

АМПУ хоче стягнути з ексміністра Пивоварського та групи ТІС $50 млн /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

АМПУ хоче стягнути з ексміністра Пивоварського та групи ТІС $50 млн Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Суд прийняв до розгляду позов Адміністрації морських портів України (АМПУ) про стягнення $50 млн з ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, його колишнього заступника Володимира Шульмейстера та групи компаній ТІС у справі про зміну корабельного збору в 2015 році. Про це повідомив сам Пивоварський у Facebook 11 лютого.

Ключові факти

  • У прохальній частині цивільного позову АМПУ просить суд зобов’язати групу компаній ТІС солідарно з Пивоварським та Шульмейстером повернути грошові кошти у сумі майже $50 млн, пояснив Пивоварський з посиланням на текст позову, який суд прийняв до розгляду 10 лютого. У судовому реєстрі його ще немає. 
  • «Жодна з компаній ТІС не залучена до моєї справи і жодна посадова особа чи менеджер цієї групи компаній не є учасником мого кримінального провадження», – додав ексміністр. 
  • За його словами, кримінальна справа щодо ТІС закрита. Влітку 2024 року ВАКС відмовив САП та НАБУ в переведенні $30 млн із заарештованих рахунків ТІС на рахунки Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Арештоване майно не містить слідів кримінального правопорушення, постановив суд. 
  • Forbes Ukraine звернувся до групи ТІС за коментарем. 

Контекст

У лютому 2023-го НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України і його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн. Йдеться про Андрія Пивоварського та Володимира Шульмейстера.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою тарифної ради Мінінфраструктури) прийняли наказ, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із ДП «АМПУ» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). 

Йдеться про причали №18–22, які є безпосередньою власністю компаній «ТІС-Руда» і ТОВ «ТІС-КТ». При цьому на момент перевірки підприємств у їхніх власників були відсутні документи, які могли б підтвердити їхнє право власності на згадані причали порту «Південний», заявляли в НАБУ.

Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі, йдеться у повідомленні. Слідство вважає, що наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП «АМПУ». 

Пивоварський стверджує, що діяв у межах закону. «Законом про порти чітко передбачено, що корабельний збір розподіляється між користувачем портової акваторії (у наведеному випадку це АМПУ) та власником операційної акваторії причалу (у цьому випадку це ТІС)», – написав він увечері 22 лютого 2023-го. 

24 липня нинішній голова паливної компанії WOG Holding, ексміністр інфраструктури отримав статус обвинуваченого.

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