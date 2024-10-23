Міноборони прийняло на озброєння наземний робот «Тарган»

Міністерство оборони кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», повідомляє пресслужба відомства. Комплекс був розроблений українськими інженерами.

Ключові факти

Наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.

Він має безшумний електричний двигун, великі гумові колеса, особливості конструкції дозволяють йому рухатись полем бою непомітно на значну відстань.

«Тарган» має невеликі розміри, що дає змогу транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.

Безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган» Фото пресслужба Міноборони

Контекст

У серпні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації перший інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння. Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.

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