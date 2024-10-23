Міноборони прийняло на озброєння наземний робот «Тарган»

Міністерство оборони кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», повідомляє пресслужба відомства. Комплекс був розроблений українськими інженерами.
Ключові факти
- Наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.
- Він має безшумний електричний двигун, великі гумові колеса, особливості конструкції дозволяють йому рухатись полем бою непомітно на значну відстань.
- «Тарган» має невеликі розміри, що дає змогу транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.
Контекст
У серпні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації перший інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння. Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.
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