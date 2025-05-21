Митники використовуватимуть бодікамери у всіх пунктах пропуску на кордоні. Уряд схвалив постанову

Уряд визначив процедуру застосування митниками індивідуальних портативних відеокамер у всіх пунктах пропуску, таким чином на кордоні стартує впровадження багаторівневої системи відеонагляду, повідомляє пресслужба Державної митної служби 21 травня. Рішення має підвищити рівень прозорості митних процедур та ефективніть контролю за переміщенням товарів через кордон.

Ключові факти

Рішення уряду передбачає запровадження багаторівневої системи повного відеонагляду шляхом поєднання відеоспостереження зі стаціонарних і з бодікамер.

Ключовим аспектом є миттєва передача відео в моніторинговий центр, де забезпечується централізоване спостереження, оперативне реагування та зберігання матеріалів.

Технічні параметри бодікамер виключають можливість втручання у відеозапис, зокрема його видалення або редагування. Камери працюють у тому числі в нічному режимі.

Очікується, що запровадження системи повного відеонагляду забезпечить виявлення причин і умов, що сприяють контрабанді й іншим порушенням митних правил, та їх усунення. Нововведення стане профілактикою від зловживань на митниці і захистить посадових осіб від необґрунтованих звинувачень, вважає Держмитна служба.

Міністерству фінансів доручено затвердити інструкцію з використання індивідуальних портативних відеокамер, що визначить детальні процедури їх обліку, видачі, зберігання та доступу до отриманої інформації, повідомило відомство.

Згідно з новим порядком, бодікамери стають невід’ємним інструментом у роботі митників під час здійснення службових повноважень та проведення фізичних оглядів товарів у всіх пунктах пропуску, що забезпечені відповідним обладнанням.

Бодікамери будуть закріплені на форменому одязі митників, а відеофіксація буде здійснюватися безперервно під час заходів митного контролю та інших формальностей. Самовільне вимкнення бодікамер або видалення відеозаписів забороняється.

У пунктах пропуску розміщуватимуться попереджувальні повідомлення про ведення відеофіксації, а у разі їх відсутності посадові особи будуть повідомляти про це усно.

Порядок також чітко визначає правила використання, зберігання та захисту відеоданих, зокрема, він встановлює, що віддалений онлайн-доступ до записів забезпечуватиметься цілодобово за наявності технічної можливості. Також порядком заборонено використання бодікамер з особистою метою, в позаслужбовий час, а також несанкціонований доступ до відеозаписів.

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Контекст

Пілотний проєкт із застосування митниками бодікамер розпочався в листопаді 2023 року в пункті пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею. Він став наглядною демонстрацією нової якості роботи митниці. Вдалося досягти скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також збільшення надходжень до бюджету на 36%. Ці показники стали підґрунтям для масштабування ініціативи на інші пункти пропуску.