На узбережжі Одещини виявили мазут із затонулих російських танкерів

В Одеській області зафіксували перші ознаки забруднення пляжів російським мазутом із танкерів. Плями мазуту виявили за кількадесят метрів від берега. Про це 24 січня повідомив доктор біологічних наук та керівник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Деталі

Забруднення зафіксували на піщаній пересипі в рекреаційній зоні «Катранка», що неподалік Дунайського біосферного заповідника у Білгород-Дністровському районі. Русєв наголосив, що така екологічна катастрофа матиме масштабні наслідки. За словами науковця, тисячі тонн мазуту, які потрапили в Чорне море, серйозно загрожують природним екосистемам і біорізноманіттю регіону.

Команда нацпарку проводить обстеження забруднених ділянок і невдовзі надасть оновлену інформацію про масштаби лиха.

Контекст

15 грудня через сильний шторм у Керченській протоці затонули два російські нафтові танкери – «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Один із них хвилі розкололи майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через витік мазуту з пошкоджених танкерів. За прогнозами Міндовкілля України, до 27-29 грудня забруднення могло досягти Азовського моря, поставивши під загрозу природоохоронні території, зокрема Опукський природний заповідник і ландшафтний парк «Мис Такіль».

4 січня 2025 року в окупованому Севастополі оголосили надзвичайний стан регіонального значення після виявлення плям мазуту на узбережжі.

11 січня стало відомо, що через забруднення Чорного моря загинули щонайменше 60 дельфінів.

13 січня в Керченській протоці зафіксували масивну пляму нафтопродуктів, площею 300 квадратних кілометрів, яка простягнулася на 100 кілометрів вздовж Білосарайської затоки.