Україна не обговорювала із США проведення парламентських та місцевих виборів у країні. США робили запит лише на президентські вибори. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у чаті Офісу президента 18 грудня.

Деталі

«Вибори в Раду і місцеві вибори ми не розглядали», – сказав Зеленський.

Він додав, що завжди був прихильником онлайн-голосування.

«Порушував питання ще з початку ковіду про законодавчі зміни, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли», – відповів президент.

Зеленський додав, що наразі немає напрацювання депутатів по закону про вибори, але «всі сигнали я їм передав».

Контекст

Напередодні президент США Дональд Трамп в інтервʼю Politico висловив думку, що в Україні настав час провести президентські вибори.

27 листопада в Бішкеку Путін назвав підписання документів із Володимиром Зеленським «безглуздим», оскільки «в Україні давно не було виборів». «Це зараз практично неможливо. Неможливо юридично. Нам потрібно, щоб наші рішення були прийняті міжнародними гравцями», – заявив він.

Згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного стану» (стаття 19), під час дії воєнного стану забороняється проведення будь-яких виборів, референдумів та інших форм народного волевиявлення. Це стосується президентських, парламентських і місцевих виборів.

Конституція України непрямо це підтверджує: частина 4 статті 83 автоматично продовжує повноваження Верховної Ради до обрання нового складу після скасування воєнного стану, а стаття 64 не включає виборчі права до переліку тих, які не можна обмежувати в умовах війни. Прямої фрази «вибори заборонені» у Конституції немає, але тлумачення крізь призму закону про воєнний стан робить їх неможливими.

9 грудня Зеленський закликав США разом із європейськими країнами надати підтримку для проведення виборів, наголосивши, що в разі гарантій Україна буде готова провести їх протягом 60–90 днів.

Рівень довіри до Зеленського після антикорупційних розслідувань, найімовірніше, знизився приблизно на 10 відсоткових пунктів, зазначається у коментарі КМІС. Але після звільнення Андрія Єрмака і зростання тиску з боку США відновився до попереднього рівня.