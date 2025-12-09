Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий брати участь у президентських виборах, але наголосив, що це можливо лише за умови гарантій безпеки для громадян та законодавчих змін. Про це голова держави сказав 9 грудня, відповідаючи на запитання журнілістів після візиту до Італії, пише Бабель .

Деталі

За словами президента, твердження про нібито небажання влади йти на вибори та, що влада «тримається за крісло» є абсолютно безпідставними.

В умовах війни ключовими питаннями для організації голосування є безпека виборців під час ракетних атак та законодавчі зміни, які забезпечать легітимність процесу, заявив Зеленський.

Президент України закликав США разом із європейськими країнами надати підтримку для проведення виборів, наголосивши, що в разі гарантій Україна буде готова провести їх упродовж 60–90 днів.

Зеленський закликав депутатів підготувати зміни до закону про вибори під час воєнного стану. Президент очікує відповідних напрацювань уже найближчим часом.

Цитата

«Так як це питання сьогодні підіймає президент США, я відповім коротко – я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз США допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді наступні 60−90 днів Україна буде готова до проведення виборів», – заявив Володимир Зеленський.

Контекст

Напередодні президент США Дональд Трамп в інтервʼю Politico висловив думку, що в Україні настав час провести президентські вибори.

27 листопада в Бішкеку Путін назвав підписання документів з Володимиром Зеленським «безглуздим», оскільки «в Україні давно не було виборів». «Це зараз практично неможливо. Неможливо юридично. Нам потрібно, щоб наші рішення були прийняті міжнародними гравцями», – заявив він.

Згідно з Законом України «Про правовий режим воєнного стану» (стаття 19), під час дії воєнного стану забороняється проведення будь-яких виборів, референдумів та інших форм народного волевиявлення. Це стосується президентських, парламентських і місцевих виборів.

Конституція України непрямо це підтверджує: частина 4 статті 83 автоматично продовжує повноваження Верховної Ради до обрання нового складу після скасування воєнного стану, а стаття 64 не включає виборчі права до переліку тих, які не можна обмежувати в умовах війни. Прямої фрази «вибори заборонені» у Конституції немає, але тлумачення через призму закону про воєнний стан робить їх неможливими.