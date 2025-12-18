Украина не обсуждала с США проведение парламентских и местных выборов в стране. США делали запрос только на президентские выборы. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в чате Офиса президента 18 декабря.
- «Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали», – сказал Зеленский.
- Он добавил, что всегда был сторонником онлайн-голосования.
- «Поднимал вопрос еще с начала ковида о законодательных изменениях, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока консенсуса с парламентариями мы не нашли», – ответил президент.
- Зеленский добавил, что пока нет наработки депутатов по закону о выборах, но «все сигналы я им передал».
Контекст
Накануне президент США Дональд Трамп в интервью Politico высказал мнение, что в Украине пришло время провести президентские выборы.
27 ноября в Бишкеке Путин назвал подписание документов с Владимиром Зеленским «бессмысленным», поскольку «в Украине давно не было выборов». «Это сейчас практически невозможно. Невозможно юридически. Нам нужно, чтобы наши решения были приняты международными игроками», – заявил он.
Согласно Закону Украины «О правовом режиме военного положения» (статья 19), во время действия военного положения запрещается проведение любых выборов, референдумов и других форм народного волеизъявления. Это касается президентских, парламентских и местных выборов.
Конституция Украины косвенно это подтверждает: часть 4 статьи 83 автоматически продлевает полномочия Верховной Рады до избрания нового состава после отмены военного положения, а статья 64 не включает избирательные права в перечень тех, которые нельзя ограничивать в условиях войны. Прямой фразы «выборы запрещены» в Конституции нет, но толкование через призму закона о военном положении делает их невозможными.
9 декабря Зеленский призвал США вместе с европейскими странами оказать поддержку для проведения выборов, подчеркнув, что в случае гарантий Украина будет готова провести их в течение 60–90 дней.
Уровень доверия к Зеленскому после антикоррупционных расследований, скорее всего, снизился примерно на 10 процентных пунктов, отмечается в комментарии КМИС. Но после увольнения Андрея Ермака и роста давления со стороны США восстановился до прежнего уровня.
