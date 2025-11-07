НАК «Нафтогаз України» уклала угоду з польською Orlen про постачання 300 млн куб. м американського СПГ у першому кварталі 2026 року на умовах відстрочки платежу. Про це йдеться у повідомленні «Нафтогазу» від 7 листопада.

Деталі

«Ця угода розв’язує дві ключові проблеми одночасно. По-перше, ми забезпечуємо додаткові обсяги імпортного газу, критичні для опалювального сезону на тлі російських обстрілів. По-друге, партнери за підтримки польської експортно-кредитної агенції KUKE надають кредитну лінію для постоплати, що допомагає подолати тимчасовий дефіцит ліквідності», – пояснив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Ключові параметри угоди узгодили під час енергетичної конференції P-TEC в Афінах. Контракт із кредитним забезпеченням та страховими інструментами підпишуть найближчим часом.

Операційний директор і віцепрезидент правління Orlen Роберт Сошинський назвав угоду важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки регіону та підтвердженням лідерських позицій компанії на глобальному газовому ринку.

«Вже у першому кварталі 2026 року понад 300 млн куб. м американського СПГ буде доставлено нашим сусідам», – наголосив він.

Підписання відбулося за участі міністерки енергетики України Світлани Гринчук, міністра енергетики Польщі Мілоша Мотики, міністра енергетики США Кріса Райта та міністра внутрішніх справ США Дага Бергама.

Контекст

На початку жовтня Росія посилила атаки на українську інфраструктуру газовидобутку, яка забезпечує 80–90% внутрішнього споживання країни. Про це повідомила НАК «Нафтогаз України», коментуючи наймасштабніший удар по видобувних об’єктах у ніч на 3 жовтня.

Заступниця голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталія Бойко зазначила, що через масовані обстріли енергетичної інфраструктури на початку жовтня компанія прогнозує скорочення видобутку газу цього року на 30% від планових показників. У лютому «Нафтогаз» втратив половину обсягів, але до жовтня відновив їх до рівня початку року. «На жаль, ми не збільшили видобуток, а лише повернулися до початкового рівня після значного падіння», – пояснила вона.

Якщо обстріли не припиняться, до кінця березня 2026 року Україні може знадобитися імпорт 4,4 млрд куб. м газу вартістю близько €2 млрд, пише Bloomberg.

20 жовтня на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже уклала контракти на постачання газу на $2 млрд для кризових ситуацій, додавши: «Частину необхідних коштів уже забезпечено».