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Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт Безрукової

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони подовжила контракт з чинною директоркою Мариною Безруковою, повідомляє пресслужба АОЗ. Додаткову угоду на подовження дії контракту на один рік підписав голова наглядової ради.

Ключові факти

  • Наглядова рада уклала додаткову угоду на подовження терміну дії контракту Безрукової на 1 рік, керуючись своїми правами щодо змін умов контракту керівника і нинішньою редакцією статуту АОЗ, сказано у заяві агенції.
  • В АОЗ наголосили, що статут агенції не зобов`язує її погоджувати свої рішення про зміну умов контракту керівника, зокрема, пролонгацію угоди, з Міністерством оборони.
  • Голова наглядової ради Юрій Джигир наголосив, що в умовах війни важливо зберегти безперервність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього напряму залежить стабільність постачань для ЗСУ та реформування системи оборонних закупівель. 

Контекст

1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель стала єдиною організацією у структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Наприкінці січня минулого року директоркою АОЗ було призначено Марину Безрукову

8 січня Безрукова відзвітувала за рік роботи на посаді. За її словами, у 2024 році АОЗ знизила або принаймні втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури.

20 січня наглядова рада АОЗ подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію щодо продовження на один рік контракту з Безруковою.

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