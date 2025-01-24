Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт Безрукової

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони подовжила контракт з чинною директоркою Мариною Безруковою, повідомляє пресслужба АОЗ. Додаткову угоду на подовження дії контракту на один рік підписав голова наглядової ради.
Ключові факти
- Наглядова рада уклала додаткову угоду на подовження терміну дії контракту Безрукової на 1 рік, керуючись своїми правами щодо змін умов контракту керівника і нинішньою редакцією статуту АОЗ, сказано у заяві агенції.
- В АОЗ наголосили, що статут агенції не зобов`язує її погоджувати свої рішення про зміну умов контракту керівника, зокрема, пролонгацію угоди, з Міністерством оборони.
- Голова наглядової ради Юрій Джигир наголосив, що в умовах війни важливо зберегти безперервність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього напряму залежить стабільність постачань для ЗСУ та реформування системи оборонних закупівель.
Контекст
1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель стала єдиною організацією у структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Наприкінці січня минулого року директоркою АОЗ було призначено Марину Безрукову.
8 січня Безрукова відзвітувала за рік роботи на посаді. За її словами, у 2024 році АОЗ знизила або принаймні втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури.
20 січня наглядова рада АОЗ подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію щодо продовження на один рік контракту з Безруковою.
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