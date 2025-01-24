Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт Безрукової

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони подовжила контракт з чинною директоркою Мариною Безруковою, повідомляє пресслужба АОЗ. Додаткову угоду на подовження дії контракту на один рік підписав голова наглядової ради.

Ключові факти

Наглядова рада уклала додаткову угоду на подовження терміну дії контракту Безрукової на 1 рік, керуючись своїми правами щодо змін умов контракту керівника і нинішньою редакцією статуту АОЗ, сказано у заяві агенції.

В АОЗ наголосили, що статут агенції не зобов`язує її погоджувати свої рішення про зміну умов контракту керівника, зокрема, пролонгацію угоди, з Міністерством оборони.

Голова наглядової ради Юрій Джигир наголосив, що в умовах війни важливо зберегти безперервність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього напряму залежить стабільність постачань для ЗСУ та реформування системи оборонних закупівель.

Контекст

1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель стала єдиною організацією у структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Наприкінці січня минулого року директоркою АОЗ було призначено Марину Безрукову.

8 січня Безрукова відзвітувала за рік роботи на посаді. За її словами, у 2024 році АОЗ знизила або принаймні втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури.

20 січня наглядова рада АОЗ подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію щодо продовження на один рік контракту з Безруковою.