Наглядова рада Агенції оборонних закупівель рекомендувала Умєрову продовжити контракт Безрукової

Ключові факти

Рекомендація щодо продовження контракту чинній директорці Безруковій на один рік базується на оцінці її діяльності та необхідності забезпечення стабільності й ефективності в управлінні закупівлями в умовах війни, сказано у заяві наглядової ради.

Керівництво Агенції оборонних закупівель підтримало ініціативи наглядової ради та підтвердило готовність до співпраці з міжнародними аудиторами для підвищення прозорості та ефективності процесів.

Наглядова рада АОЗ ініціює важливі кроки для забезпечення прозорості діяльності агентства та приведення процесів оборонних закупівель у відповідність до найвищих міжнародних стандартів.

Зокрема розглядається можливість залучення Міжнародної ради аудиторів НАТО (IBAN) для проведення незалежного аудиту. Результати та рекомендації цього аудиту стануть основою для створення центру передового досвіду з військових закупівель України, що є ще одним важливим кроком до наближення України до членства в НАТО.

Контекст

1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель стала єдиною організацією у структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Наприкінці січня минулого року директоркою АОЗ було призначено Марину Безрукову. Із січня 2017 року вона працювала в НЕК «Укренерго» на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Зазначається, що в «Укренерго» вона розробила та впровадила сучасну політику закупівель. Раніше Безрукова працювала в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.

8 січня Безрукова відзвітувала за рік роботи на посаді. За її словами, у 2024 році АОЗ знизила або принаймні втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури. За словами Безрукової, середня ціна в укладених Агенцією у 2024 році контрактах знизилася на снаряди калібру 155 мм – на 15%; 152 мм – на 23%, 125 мм – на 16%, що дозволило заощадити мільярди гривень, які було спрямовано на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ.