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Наглядова рада Агенції оборонних закупівель рекомендувала Умєрову продовжити контракт Безрукової

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію щодо продовження на один рік контракту з чинною директоркою Мариною Безруковою, йдеться у повідомленні пресслужби АОЗ 20 січня.

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Ключові факти

  • Рекомендація щодо продовження контракту чинній директорці Безруковій на один рік базується на оцінці її діяльності та необхідності забезпечення стабільності й ефективності в управлінні закупівлями в умовах війни, сказано у заяві наглядової ради.
  • Керівництво Агенції оборонних закупівель підтримало ініціативи наглядової ради та підтвердило готовність до співпраці з міжнародними аудиторами для підвищення прозорості та ефективності процесів.
  • Наглядова рада АОЗ ініціює важливі кроки для забезпечення прозорості діяльності агентства та приведення процесів оборонних закупівель у відповідність до найвищих міжнародних стандартів.
  • Зокрема розглядається можливість залучення Міжнародної ради аудиторів НАТО (IBAN) для проведення незалежного аудиту. Результати та рекомендації цього аудиту стануть основою для створення центру передового досвіду з військових закупівель України, що є ще одним важливим кроком до наближення України до членства в НАТО.

Контекст

1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель стала єдиною організацією у структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Наприкінці січня минулого року директоркою АОЗ було призначено Марину Безрукову. Із січня 2017 року вона працювала в НЕК «Укренерго» на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Зазначається, що в «Укренерго» вона розробила та впровадила сучасну політику закупівель. Раніше Безрукова працювала в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.

8 січня Безрукова відзвітувала за рік роботи на посаді. За її словами, у 2024 році АОЗ знизила або принаймні втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури. За словами Безрукової, середня ціна в укладених Агенцією у 2024 році контрактах знизилася на снаряди калібру 155 мм – на 15%; 152 мм – на 23%, 125 мм – на 16%, що дозволило заощадити мільярди гривень, які було спрямовано на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ.

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