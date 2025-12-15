Усі три члени наглядової ради PINbank, який перейшов у власність держави, подали у відставку. Про це вони повідомили на сторінках у своїх соцмережах, передає «Інтерфакс-Україна» . Причиною називають неможливість реалізувати проєкт з перетворення банка в установу фінансової інклюзії.

Деталі

До складу наглядової ради банку входили представники держави Юрій Лободін, Тетяна Сисоєва та незалежний член фінустанови Олександр Панченко.

Ідея трансформації банку в установу фінансової інклюзії наштовхнулася на системні проблеми, зазначив Лободін у LinkedIn. Він назвав основні причини – фінансові труднощі стратегічного партнера та «обмежене регуляторне середовище», не уточнивши про що саме йдеться.

За словами Лободіна, попри активну роботу й опрацювання різних варіантів, стратегія, яку запропонувала наглядова рада, так і не отримала достатньої підтримки для її реалізації. «У таких ситуаціях єдиним чесним та відповідальним рішенням є колективна відставка», – наголосив він.

«Це міг би бути цікавий проєкт, але на жаль не сталося», – написав Панченко на своїй сторінці у Facebook.

Контекст

PINbank перейшов у власність Мінрозвитку у січні 2024-го. Міністерству належить 88,9% акцій банку. Решта – у міноритарних акціонерів-фізосіб. Приводом для конфіскації стали санкції проти Гінера, запроваджені за півтора року до цього. Далі тривалий час юристи бізнесмена намагались оскаржити конфіскацію.

За час повномасштабної війни банк показує негативну динаміку у всіх ключових аспектах. Чисті активи станом на січень 2022-го становили 3,2 млрд грн, на серпень 2025-го – 360 млн грн, або майже у девʼять разів менше. Регулятивний капітал зменшився більш ніж утричі (1 січня 2022-го – 378 млн грн, 1 вересня 2025-го – 107 млн). Прибуток після оподаткування станом на 1 січня 2022-го становив майже 40 млн грн. За рік банк уже показав збиток у 16,4 млн грн. Станом на 1 серпня цього року збиток становив приблизно 34 млн грн.

Кошти клієнтів у банку скоротилися більш як у 17 разів, до 161 млн грн. Обсяг ОВДП, надійного активу, який генерує значні доходи для банків, зменшився в 10 разів, до 85 млн грн. За результатами першого півріччя банк посідав 57-ме місце за обсягом активів з 60 гравців банківського ринку країни.

У вересні НБУ зазначив, що PINbank є збитковим, порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія. Передача банку «Укрпошті» лише поглибить фінансові ризики та призведе до подальшого «проїдання» капіталу, вважає регулятор. Нацбанк пропонував варіант добровільної відмови від його банківської ліцензії. «Це допоможе уникнути подальшого зростання фінансових ризиків та неефективного витрачання капіталу», зазначали у НБУ.